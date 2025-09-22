AI狂潮記憶體迎來暖冬 三星漲價高達30％

三星已告知客戶，其記憶體產品將漲價。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國經濟日報報導，人工智慧（AI）榮景引領記憶體的超級週期，摩根士丹利（大摩）預期該產業今年迎來「暖冬」，並將對半導體產業的評級從「中性」上調至「具吸引力」。

業界消息人士指出，三星電子近期已通知主要客戶，第4季DRAM的價格將上漲15%至30%，NAND快閃記憶體價格也將調漲5%至10%。

報導說，隨著生成式AI的興起，驅動用於資料中心與AI推理系統的晶片需求，三星已加入美光與晟碟（SanDisk）的行列，上調晶片價格。

半導體業觀察人士說，三星與SK海力士正大量湧入高效能晶片的訂單，這些晶片包括高頻寬記憶體（HBM）、繪圖用雙倍資料速率7（GDDR7）與低功耗雙倍資料速率5X（LPDDR5）。

在輝達推出專為大型AI應用的下一代AI GPU 「Rubin」後，預計第5代系列的LPDDR5需求將激增。同時，隨著雲端服務供應商從傳統硬碟（HDD）轉向固態硬碟（SSD），尤其是企業版SSD（eSSD），作為SSD核心元件的NAND快閃記憶體需求也將水漲船高。

一位產業人士說，「由於HDD供應短缺，而SSD提供較優的成本效益，因此立基SSD儲存升級的需求正加劇成長」。

大摩報告說，近期計畫明年交付的企業版SSD訂單已與今年全年的訂單旗鼓相當。該報告預測，企業版SSD需求的激增將使2026年NAND快閃記憶體的供應短缺8%。

三星與SK海力士在用於eSSD的NAND快閃記憶體方面，全球市占率超過60%，其中三星為34.6%，SK海力士26.7%。

大摩也表示，受雲端伺服器晶片需求的推動，今年第4季DRAM平均價格較當前上漲9%。大摩將韓國晶片製造商的評級上調至「具吸引力」。

