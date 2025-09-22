時隔22年 鈴木汽車重新設計「S標誌」

日本鈴木汽車時隔22年重新設計「S標誌」。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕日本鈴木汽車時隔22年重新設計「S標誌」！展現數位時代的全新設計，鈴木社長鈴木俊弘表示「面向未來的挑戰」，新標誌設計將在新車型「JMS2025」上亮相。

新標誌體現了鈴木新的企業口號「伴您左右」，並融入了鈴木自創立以來始終如一的「設身處地為客戶著想」的承諾，以及面向未來的全新可能性。

新標誌沿用鈴木象徵「S」的輪廓，表達不變的情懷，同時採用適應數位時代的扁平化設計，展現新的可能性。此外，傳統的鍍鉻也改為高亮度銀色塗裝，旨在減少環境負荷，展現向新時代的轉變。

圖為傳統鈴木汽車徽章標誌。（取自網路）

關於新標識，鈴木社長兼首席執行長鈴木俊弘表示：新標識體現了鈴木始終秉持的「設身處地為客戶著想，創造有價值的產品」的理念，也體現了迎接新時代挑戰的決心。新標誌將從2025年日本移動出行展上亮相的概念車型開始陸續亮相。

