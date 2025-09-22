晴時多雲

阻絕中國存取 白宮官員：甲骨文將重建TikTok美國版演算

2025/09/22 21:55

Tiktok美國版演算與安全由甲骨文負責。（路透）Tiktok美國版演算與安全由甲骨文負責。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博22日報導，白宮一名官員表示，根據一項正成形的交易，甲骨文公司將重建TikTok新美國版的演算，並確保存取等安全性。該安排旨在確保中國母公司字節跳動剝離TikTok美國業務後，美國買方得以控制TikTok的推薦軟體。

這名白宮官員說，TikTok美國版的所有者將向字節跳動承租演算副本，然後甲骨文將「從頭開始」徹底訓練。他說，美國用戶的資料將儲存在甲骨文管理的安全雲端中，並建立控制措施，以阻絕包括中國在內的外國對手存取。換言之，總部設在北京的字節跳動將無法存取TikTok美國用戶的資料，也對於美國的演算沒有任何控制權。

他說，「作為美國安全夥伴的甲骨文將負責運作、重新訓練與持續監控TikTok美國部門的演算，以確保內容免於不當操縱或監控」。

他指出，根據該協議，甲骨文將與美國政府在從演算法、再訓練，到應用程式開發和原始碼審查等所有領域合作。目前尚不清楚政府在監督該應用程式、其演算法和用戶資料方面可能扮演什麼角色。

TikTok 的演算法向來是任何交易的複雜因素。美國法律強制出售 TikTok，禁止字節跳動在新的美國應用程式中，包括推薦軟體，扮演任何營運角色。同時，中國法律禁止此類敏感技術的出口。目前尚不清楚支持該剝離的美國國會議員是否接受此演算計劃，以及將 TikTok 從字節跳動完全剝離的方法在技術上是否可行。

