樺加沙強颱來襲 產壽險業啟動關懷服務 力挺保戶防災渡難關

強颱「樺加沙」來襲，中央氣象署已同時發布海上及陸上颱風警報。（本報資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕強颱「樺加沙」來襲，中央氣象署已同時發布海上及陸上颱風警報，23日花蓮、台東、高雄5區、屏東12鄉鎮已宣布停止上班上課。金融業者亦積極投入防災行列，凱基人壽、台灣人壽及中國信託產險紛紛宣布啟動保戶關懷及理賠應變機制，提供受災保戶即時的金融後盾。

凱基人壽宣布推出「快速理賠」、「住院預付金」、「保費緩繳」、「保服優惠」及「旅平險彈性調整」等5大關懷服務。保戶若因颱風受傷或不幸身故，將立即啟動快速理賠，所需文件可於給付後補件；若住院治療且符合相關規範，最高可申請10日、上限新台幣6萬元的「住院預付金」，及時發揮保險保障功能。

此外，凱基人壽也針對受災區域保戶，開放保費緩繳3個月，並提供即日起至1年內已申請辦理或新增的保單貸款，提供緩繳6個月利息優惠及免費補發保險單等服務。另因風災旅遊行程受影響的旅平險保戶，可於1週內申請契約變更，辦理延期或取消。

台灣人壽與中國信託產險亦共同宣布啟動8大緊急應變及關懷服務。台灣人壽方面，包括「快速理賠及預付醫療保險金」、「續期保費緩繳三個月」、「保單借款利息緩繳6個月」、「補發保單免收工本費」及「房貸本金與利息緩繳1年」等措施。保戶可透過「龍e賠」線上系統或7-ELEVEN ibon「便利賠」申請理賠，全年無休、不受時間與地點限制。

中國信託產險則成立「災損服務中心」，由當地服務人員即刻前往協助，並啟動緊急應變小組，主動致電關心保戶，提供災損防阻建議及文件準備協助，確保理賠流程順暢。針對因颱風造成的班機延誤或旅程變更，旅遊險理賠申請亦可透過官網或24小時客服專線即時處理。

保險業者提醒，民眾應隨時注意颱風最新動態，颱風來襲前應檢查家中門窗、固定懸掛物，並備妥防災物資；居住低窪或土石流潛勢地區的民眾，務必提前撤離至安全地帶，並盡量避免於颱風期間從事登山、溯溪、觀潮、戲水、釣魚等活動，以人身安全為優先。

