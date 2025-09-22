晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

樺加沙強颱來襲 產壽險業啟動關懷服務 力挺保戶防災渡難關

2025/09/22 21:57

強颱「樺加沙」來襲，中央氣象署已同時發布海上及陸上颱風警報。（本報資料照）強颱「樺加沙」來襲，中央氣象署已同時發布海上及陸上颱風警報。（本報資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕強颱「樺加沙」來襲，中央氣象署已同時發布海上及陸上颱風警報，23日花蓮、台東、高雄5區、屏東12鄉鎮已宣布停止上班上課。金融業者亦積極投入防災行列，凱基人壽、台灣人壽及中國信託產險紛紛宣布啟動保戶關懷及理賠應變機制，提供受災保戶即時的金融後盾。

凱基人壽宣布推出「快速理賠」、「住院預付金」、「保費緩繳」、「保服優惠」及「旅平險彈性調整」等5大關懷服務。保戶若因颱風受傷或不幸身故，將立即啟動快速理賠，所需文件可於給付後補件；若住院治療且符合相關規範，最高可申請10日、上限新台幣6萬元的「住院預付金」，及時發揮保險保障功能。

此外，凱基人壽也針對受災區域保戶，開放保費緩繳3個月，並提供即日起至1年內已申請辦理或新增的保單貸款，提供緩繳6個月利息優惠及免費補發保險單等服務。另因風災旅遊行程受影響的旅平險保戶，可於1週內申請契約變更，辦理延期或取消。

台灣人壽與中國信託產險亦共同宣布啟動8大緊急應變及關懷服務。台灣人壽方面，包括「快速理賠及預付醫療保險金」、「續期保費緩繳三個月」、「保單借款利息緩繳6個月」、「補發保單免收工本費」及「房貸本金與利息緩繳1年」等措施。保戶可透過「龍e賠」線上系統或7-ELEVEN ibon「便利賠」申請理賠，全年無休、不受時間與地點限制。

中國信託產險則成立「災損服務中心」，由當地服務人員即刻前往協助，並啟動緊急應變小組，主動致電關心保戶，提供災損防阻建議及文件準備協助，確保理賠流程順暢。針對因颱風造成的班機延誤或旅程變更，旅遊險理賠申請亦可透過官網或24小時客服專線即時處理。

保險業者提醒，民眾應隨時注意颱風最新動態，颱風來襲前應檢查家中門窗、固定懸掛物，並備妥防災物資；居住低窪或土石流潛勢地區的民眾，務必提前撤離至安全地帶，並盡量避免於颱風期間從事登山、溯溪、觀潮、戲水、釣魚等活動，以人身安全為優先。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財