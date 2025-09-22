DeepSeek R1模型驚人成本曝 外媒：「低得可笑」

DeepSeek發表的一篇論文中，公佈其R1模型的建構成本僅花費了24.9萬美元（台幣750萬元）。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI人工智慧聊天機器人DeepSeek在周三發表的一篇論文中，公佈了其R1模型的建構成本僅花費了24.9萬美元（台幣750萬元），外媒指出，這筆錢「低得荒謬可笑」（ridiculously low）。

DeepSeek在先前的一篇研究論文中提到 ，其V3模型（類似於Claude等標準聊天機器人模型系列）的訓練成本為560 萬美元（台幣1.7億元）。

這個數字一直存在爭議，一些專家質疑它是否包含了所有開發成本（包括基礎設施、研發、資料等等），還是只包含了最終的訓練運作成本。無論如何，這仍然只是OpenAI等公司建立模型所花費的一小部分，OpenAI執行長奧特曼本人估計GPT-4的成本超過1億美元。

建立人工智慧模型需要耗費大量資源，包括資料、GPU、 資料中心的能源和水資源消耗、人員成本等等，這可能是一項成本高昂的任務，尤其是對於擁有更大訓練資料集的更先進或更強大的模型而言。

對於中國實驗室而言， 由於旨在抑制競爭的出口禁令， 取得美國製造的晶片也面臨額外的障礙。據報導，DeepSeek能夠透過策略性地優化舊晶片來創建成功的模型 ，這也使其擁有競爭優勢。

DeepSeek 在論文中指出，它使用512塊輝達H800晶片（一款性能較低、專為中國市場設計的產品）來構建R1版本。

