台美關稅還未定案 桃園已有3家企業通報大量解僱計畫、28家實施減班休息

桃市府22日舉辦關稅對產業的衝擊影響勞資政學座談會，邀集電子、機械、汽車等產業代表，以及勞工團體與學界先進，就當前挑戰與未來因應對策進行交流。（桃市府提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府今（22）日舉辦關稅對產業的衝擊影響勞資政學座談會，市長張善政表示，台美間關稅協議遲遲未能定案，導致企業在接單、成本評估與生產排程等方面充滿不確定性，因此邀集本地電子、機械、汽車等產業代表，以及勞工團體與學界先進，就當前挑戰與未來因應對策進行交流，作為政策研擬的重要參考。

張善政表示，目前台灣出口至美國平均關稅高於日本與韓國，期盼政府能持續爭取更好的關稅條件，以確保國內產業發展，有關勞工權益議題，市府雖無法直接補貼薪資，但可從福利著手，透過國中小免費營養午餐等措施，減輕勞工家庭負擔，針對產業缺工與移工權益議題，市府也持續蒐集產業意見並與中央協調溝通，尋求兼顧勞工權益與產業發展的更優方案，同時推動人才再培訓，鼓勵中高階主管持續進修，提升管理與決策能力，帶動整體產業升級，進一步改善基層勞工工作環境與待遇。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁表示，勞動部自今年4月起即主動與各地產業與勞工團體溝通，掌握關稅變動對中小企業與勞工的影響，並啟動加強版僱用安定措施，針對9大產業提供最高7成的薪資差額補助，其餘3成可透過勞工再充電計畫補足，非屬9大產業者也可參與職業再訓練，獲得培訓期間生活補助。

桃市府勞動局長李賢祥表示，市府已實地訪查2428家事業單位，其中超過519家反映已受關稅衝擊，另有3家通報大量解僱計畫、38家實施減班休息，為因應可能擴大的產業衝擊，市府將建請中央參考疫情期間補貼與獎勵機制，進一步強化就業穩定措施，協助產業渡過難關。

經濟發展局指出，為協助企業因應國際關稅變化帶來的挑戰，市府已啟動多項企業轉型升級支持措施，特別針對中小企業，提供財務貸款、技術升級輔導與微型諮詢診斷服務，並透過智慧產業學院強化企業研發創新能力，以及辦理國際拓銷團與採購媒合會，協助業者拓展海外市場，強化整體競爭力。

