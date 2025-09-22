凱基人壽爆業務員挪用保費、偽造保單，遭開罰240萬。（業者提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕凱基人壽爆業務員挪用保費、偽造保單，遭金管會合計開罰。凱基人壽共有多項缺失事項，包括：業務員變造郵局繳款憑證、挪用保險費款項，並自行變造保單及首期保險費送金單，以及業務員偽造2份實體保單，偽造單據以挪用保戶繳交款項等，本案合計裁罰240萬元罰鍰及糾正。

凱基金 （2883）公告即時重大訊息，今天代子公司凱基人壽受金管會裁罰案，關於金管會對凱基人壽進行一般業務檢查缺失事項，核有違反保險法相關規定，依保險法第171條之1第4項規定核處240萬元罰鍰，以及依同法第149條第1項規定予以糾正。

請繼續往下閱讀...

根據金管會的說明，本案可以分為三大缺失，第一是凱基壽所屬業務員江Ｏ心於2013至2017年間，會同保戶至郵局櫃台繳交現金，卻變造郵局繳款憑證挪用保險費款項，並自行變造保單及首期保險費送金單，且江員請保戶簽署空白契約變更申請書，變更保單地址為非保戶之地址，導致續保戶無法收到相關通知。

第二是凱基壽的業務員查有挪用保戶保費的情況，（一）業務員林Ｏ芬於保戶於2019年投保四年期利率變動型終身險時，表示保費一次躉繳，後續每年可配發利息，4年期滿可領回本金，因此，保戶透過母親匯款300萬元至林Ｏ芬帳戶，經凱基人壽於2019年6月收受銀行匯款繳交保戶保費74萬9235元首期保費，惟後續因未收訖2020年續期保費，使得保單於2022年失效。

（二）業務員張Ｏ烜偽造2份實體保單，且自2016年起向保戶表示，已經改用電子保單不再提供實體保單，使保戶陸續再投保4張保單，並偽造單據以挪用保戶繳交款項。

（三）業務員林Ｏ芳及宋Ｏ君涉偽造保單，並挪用保費情事向臺中地檢署提出刑事告訴，已經經臺灣高等法院臺中分院刑事判決確定在案，判決內容已陳明業務員林Ｏ芳及宋Ｏ君，自2018年12月起分別基於詐欺取財及行使偽造私文書之犯意聯絡，由林Ｏ芳指示宋Ｏ君以電腦軟體偽造假保單，以挪用保戶款項。

此外，金管會指出，凱基人壽業務員代客戶繳交保費行為，未能有效建立防範業務員與保戶私下資金往來之預防控管機制，且就業務員偽造假保單之行為態樣，未能有效防範業務員自行製作並提供假保險單之情事，有未完善建立內部控制制度情事，這個部分，核處180萬元罰鍰。

另外，金管會官員表示，凱基人壽放任非公司人員於通訊處活動及招攬，未落實通訊處管理，顯示該公司雖訂有相關管理措施，惟無法發揮效用，制度設計欠周延，因此，核處60萬元罰鍰。若僅計算裁罰金額共為240萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法