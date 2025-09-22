晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

凱基人壽爆業務員挪用保費、偽造保單 遭開罰240萬

2025/09/22 21:35

凱基人壽爆業務員挪用保費、偽造保單，遭開罰240萬。（業者提供）凱基人壽爆業務員挪用保費、偽造保單，遭開罰240萬。（業者提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕凱基人壽爆業務員挪用保費、偽造保單，遭金管會合計開罰。凱基人壽共有多項缺失事項，包括：業務員變造郵局繳款憑證、挪用保險費款項，並自行變造保單及首期保險費送金單，以及業務員偽造2份實體保單，偽造單據以挪用保戶繳交款項等，本案合計裁罰240萬元罰鍰及糾正。

凱基金 （2883）公告即時重大訊息，今天代子公司凱基人壽受金管會裁罰案，關於金管會對凱基人壽進行一般業務檢查缺失事項，核有違反保險法相關規定，依保險法第171條之1第4項規定核處240萬元罰鍰，以及依同法第149條第1項規定予以糾正。

根據金管會的說明，本案可以分為三大缺失，第一是凱基壽所屬業務員江Ｏ心於2013至2017年間，會同保戶至郵局櫃台繳交現金，卻變造郵局繳款憑證挪用保險費款項，並自行變造保單及首期保險費送金單，且江員請保戶簽署空白契約變更申請書，變更保單地址為非保戶之地址，導致續保戶無法收到相關通知。

第二是凱基壽的業務員查有挪用保戶保費的情況，（一）業務員林Ｏ芬於保戶於2019年投保四年期利率變動型終身險時，表示保費一次躉繳，後續每年可配發利息，4年期滿可領回本金，因此，保戶透過母親匯款300萬元至林Ｏ芬帳戶，經凱基人壽於2019年6月收受銀行匯款繳交保戶保費74萬9235元首期保費，惟後續因未收訖2020年續期保費，使得保單於2022年失效。

（二）業務員張Ｏ烜偽造2份實體保單，且自2016年起向保戶表示，已經改用電子保單不再提供實體保單，使保戶陸續再投保4張保單，並偽造單據以挪用保戶繳交款項。

（三）業務員林Ｏ芳及宋Ｏ君涉偽造保單，並挪用保費情事向臺中地檢署提出刑事告訴，已經經臺灣高等法院臺中分院刑事判決確定在案，判決內容已陳明業務員林Ｏ芳及宋Ｏ君，自2018年12月起分別基於詐欺取財及行使偽造私文書之犯意聯絡，由林Ｏ芳指示宋Ｏ君以電腦軟體偽造假保單，以挪用保戶款項。

此外，金管會指出，凱基人壽業務員代客戶繳交保費行為，未能有效建立防範業務員與保戶私下資金往來之預防控管機制，且就業務員偽造假保單之行為態樣，未能有效防範業務員自行製作並提供假保險單之情事，有未完善建立內部控制制度情事，這個部分，核處180萬元罰鍰。

另外，金管會官員表示，凱基人壽放任非公司人員於通訊處活動及招攬，未落實通訊處管理，顯示該公司雖訂有相關管理措施，惟無法發揮效用，制度設計欠周延，因此，核處60萬元罰鍰。若僅計算裁罰金額共為240萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財