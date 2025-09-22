晴時多雲

上海南僑8月轉盈 南僑8月每股賺0.05元

2025/09/22 21:30

油脂和冷凍麵糰大廠南僑 （1702） 今天公布8月自結稅後淨利1263萬元，年減 71.17%，單月每股盈餘0.05 元，較'去年同期每股盈餘0.18元減少0.13元。（記者楊雅民攝）油脂和冷凍麵糰大廠南僑 （1702） 今天公布8月自結稅後淨利1263萬元，年減 71.17%，單月每股盈餘0.05 元，較'去年同期每股盈餘0.18元減少0.13元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕油脂和冷凍麵糰大廠南僑 （1702） 今天公布8月自結稅後淨利1263萬元，年減71.17%，單月每股盈餘0.05元，較'去年同期每股盈餘0.18元減少0.13元。

但南僑在中國上海轉投資的上海南僑食品7月罕見出現虧損，主要是因為淡季與市場競爭侵蝕獲利，8月已由虧轉盈，單月稅後淨利為人民幣10.41萬元 （約新台幣44.27萬元），但仍年減98.31%。

累計南僑1~8月自結稅後淨利1.97億元，年減72.58%，每股盈餘0.8元，較去年同期每股盈餘2.9減少2.1元。

南僑董事長陳飛龍日前表示，儘管中國市場這兩年面臨挑戰，南僑仍會繼續推進在中國的計劃，他接手南僑以來未曾出現虧損，不希望打破此紀錄，泰國的辦公室正在擴大，以應對與中國、全世界及東協國家的生意需求，若要在東協國家擴充，所有生產也需配合。

南僑目前海外生意佔營收比重7成、台灣佔3成，陳飛龍說，南僑已啟動10年全球成長計劃，海外市場營收比重將成長至85%的目標。

他指出，擴大海外市場的主要是台灣市場人口擴充有限，不可能像海外市場那麼大，況且南僑在中國和泰國擁有良好的業務基礎，是經營全球市場的有利點。

