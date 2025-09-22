李在明：若吞下美3500億美元投資要求 恐已被彈劾

李在明表示，若接受美投資要求，他應該已遭彈劾。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國總統李在明22日前往紐約，預定在聯合國大會上發表演說，行前他接受《時代》雜誌訪問表示，當前的地緣政治環境已發生翻天覆地的改變，「我們無法再回到安全靠美國、經濟靠中國的傳統模式了」。他也說，如果他完全接受美國要求，在美投資3500億美元，「我應該已經被彈劾了」。

李在明指出，在上月美韓元首會談中，美方對韓國決定設立的3500億美元投資基金，提出了過份要求，他對此表示拒絕，「所以我要求美國談判團隊，拿出合理的方案」。

韓國《朝鮮日報》報導，3500億美元的投資規模超越韓國近5年的全球海外直接投資（FDI）總額，如此鉅額投資，美方卻要求必須短期內，幾乎不動用擔保、貸款等手段，以現金進行，引發韓國輿論不滿。

報導說，根據韓國進出口銀行數據，從2020年至2024年，韓國在全球的直接投資金額為3489億美元，亦即，過去5年，韓國企業、政策銀行、政府及公共機構的全球投資總額仍低於美國要求。

若以聯合國貿易與發展會議的FDI淨額數據為基礎，即韓國對外投資額減去外國對韓投資額，則3500億美元相當於韓國35年（1990至2024年）FDI淨額（約3624億美元）總和。

首爾市立大學教授金旴哲說，「即使是包含擔保與貸款，對單一國家直接投資而言，3500億美元也是難以想像的規模」。

李在明21日接受路透專訪指出，「如果我們在沒有貨幣交換的狀況下，依據美國的要求，從外匯存底中抽出3500億美元，並將這筆資金全以現金方式投資美國，那麼南韓將陷入1997年金融危機的局面」。

他說，韓國不同於日本，南韓外匯存底為4100億美元，而日本是南韓逾兩倍；3500億美元相當於韓國外匯存底84％，相較日本投資美國5500億美元的承諾，則占其外匯存底41.6％。再者，日圓是國際儲備貨幣，並與美元有互換機制，韓國皆未具備這些有利條件。

