外媒曝台積電2奈米已有15家客戶「這領域」將吞噬大量產能

2025/09/22 20:31

外媒22日報導，台積電的2奈米製程已有15家客戶，當中有10家都是來自高效能運算 （HPC） 領域。（彭博）外媒22日報導，台積電的2奈米製程已有15家客戶，當中有10家都是來自高效能運算 （HPC） 領域。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒22日報導，台積電的2奈米製程已有15家客戶，當中有10家都是來自高效能運算 （HPC） 領域。

台積電正在為下一階段的「半導體需求」做準備，其中包括為客戶提供尖端的2奈米製程。據悉，台積電一直在為 N2及其衍生產品的巨大需求做準備。現在，根據科磊執行副總裁兼財務長Bren Higgins透露，台積電已經獲得了15個2奈米製程客戶，其中10個據稱是針對HPC的客戶，這意味著不僅對該製程的需求很高，而且這一次，人工智慧產業將佔據很大一部分。

Higgins並未透露客戶的具體情況，但根據行業報告，ASIC 很可能將在台積電2奈米的營收中扮演重要角色，因為據稱谷歌、博通、亞馬遜甚至OpenAI等公司都在尋求尖端技術來打造其定制AI晶片。

更重要的是，輝達和超微也在圍繞台積電2奈米製程準備產品線，例如Rubin Ultra或超微的Instinct MI450 AI 系列。看來，面對高效能運算 （HPC） 的客戶將「吞噬」台積電2奈米製程的大量產能。

台積電N2的主要採用者將來自蘋果、聯發科和高通等行動客戶，主要是因為該平台不需要強大的效能，而這通常是趨勢。然而，高效能運算 （HPC） 客戶將在該流程的形成過程中發揮巨大作用，這表明「需求趨勢」也正在從行動客戶轉移。

台積電2奈米製程目前計劃於2026年下半年量產，這意味著科技巨頭可能會在2027年初開始採用。

外界預期，台積電2奈米將成為單一製程中擁有最多廠區的製程，今年底月產能約4萬片，2026年底將達10萬片，後續包括高雄、美國都還有新產能將開出，帶動產能激增，相關供應鏈包括中砂、新應材與昇陽半將大吃2奈米商機。

