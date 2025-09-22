晴時多雲

樺加沙颱風 保誠、安聯人壽啟動保戶關懷措施

2025/09/22 20:15

安聯人壽提醒民眾做好防颱準備，啟動保戶關懷服務。（記者王孟倫攝）安聯人壽提醒民眾做好防颱準備，啟動保戶關懷服務。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕中央氣象局日前已針對「樺加沙」颱風發布颱風警報，並陸續擴大警戒範圍至不同縣市。其中，保誠人壽今天也推出６大保戶關懷措施，包含「保險費緩繳」等，並呼籲民眾應嚴加防範強風豪雨，做好防颱準備，同時提供多元管道，讓服務不中斷；安聯人壽則提醒民眾做好防颱準備，並針對樺加沙颱風，啟動保戶關懷服務。

首先，保誠人壽表示，客服專線0809-0809-68將於指定時段，由專人接聽，民眾亦可藉由「保戶e點通」以及智能客服「保寶」，因應個人需求及使用習慣，取得即時、便利的服務。保誠提供的服務包括：第一、「保戶e點通」：保戶可透過保誠人壽官方網站「保戶e點通」查詢保單、申請借款、理賠以及使用24小時無時差的線上服務。

第二是智能客服「保寶」：保戶可以透過保誠人壽官方網站、網路投保網站、保誠人壽LINE官方帳號（LINE搜尋「保誠人壽」或LINE ID:@mewe2gather）、保誠人壽FB粉絲團（請注意名稱旁有藍色驗證標章），選擇習慣使用的平台，洽詢智能客服「保寶」。

此外，保誠人壽也推出６大保戶關懷措施包含「保險費緩繳」、「免費補發保單」、「新貸戶免收六個月保單借款利息」、「舊貸戶免收六個月保單借款利息」、「舊貸戶保險單借款利息延緩併入本金三個月」、「快速理賠」等，提供受災保戶全方位保障服務、主動關懷和即時的協助。

保誠人壽今天也推出６大保戶關懷措施，並呼籲民眾應嚴加防範強風豪雨。（記者王孟倫攝）保誠人壽今天也推出６大保戶關懷措施，並呼籲民眾應嚴加防範強風豪雨。（記者王孟倫攝）

至於安聯人壽，為因應樺加沙颱風來襲，安聯人壽提醒民眾做好防颱準備，並針對樺加沙颱風啟動保戶關懷服務。包括：１、快速理賠通報：受災保戶可先以相關證明書送件，安聯人壽將優先給付，其餘申請理賠所需文件及手續可後補，安聯人壽業務同仁亦將主動關懷保戶，協助理賠申請事宜。

２、 寬延繳納保險費：凡受颱風影響之安聯人壽保戶，安聯另提供受災保戶續期保費緩繳三個月的服務，若有保單借款周年利息待繳者，亦可緩繳三個月。

３、 若受災保戶因本次災害導致保單毀損或遺失者，亦提供於本次災害發生日起三個月內申請保險單補發，安聯人壽強調，免收補發工本費用的貼心服務。

對此，為了因應樺加沙颱風可能帶來的衝擊，安聯人壽提醒民眾做好防颱準備；清理陽台水溝收妥盆栽，固定門窗招牌，準備手電筒及電池，做好可能停電的準備；同時也請特別注意較大雨勢，留意強風，避免從事海邊及山區活動；隨時保持警覺，留意氣象狀況及自身安全。

