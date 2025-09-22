VASP洗錢防制登記首波合規業者出爐 MaiCoin完成

現代財富完成洗錢防制登記。圖為MaiCoin集團執行長劉世偉。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日金管會公告9家虛擬資產業者通過審核、完成洗錢防制登記。而在法遵聲明合規名單就位列第一的現代財富（MaiCoin集團）也成為第一波合格業者。該公司表示，這代表其下2大平台MaiCoin、MAX仍是安全、合法且值得信賴的交易環境。不過也期待政府進一步放寬業者拓展產品服務的空間。

MaiCoin集團表示，公司長年以合法合規為核心價值，也積極配合主管機關各項規範要求後取得核可，可持續提供合規虛擬資產交易、移轉、保管等相關服務，為打造值得信賴的本土VASP領導品牌奠定永續發展的根基。

未來MaiCoin集團將持續以高標準自我要求，將高效監管、用戶體驗、資產安全與永續經營視為重要營運基礎，為用戶打造安全、合法且值得信賴的交易環境。

MaiCoin集團也說明，作為全台領先且以合規高標準自我要求的VASP業者，因應法規及金管會要求，歷時9個月全面檢視內部營運機制，並依時提交資料，在金管會及虛擬通貨商業同業公會的協助及輔導下，順利通過審查，成為金管會公告「已完成洗錢防制登記」的合規VASP業者之一。

MaiCoin集團執行長劉世偉表示，公司一直堅持台灣VASP產業的長遠發展必須建立在合法合規的基礎上，MaiCoin集團也會將這份堅持運用在IPO推進計畫之上，在合規基礎上促進台灣資本市場與VASP產業的深度連結，為打造穩健、創新、永續的本土VASP產業貢獻心力。

不過，MaiCoin集團也點出，本土合規業者的營運成本持續攀升，帶來經營挑戰，集團積極開發合規產品與服務以維持競爭力，然而面對境外交易所的競爭壓力，本土VASP產業仍期盼政府能進一步放寬業者拓展產品服務的空間，以強化本土業者實力、打造健康永續的本土虛擬資產交易市場。

同時，此舉也可避免有多元交易需求的資金流向海外交易平台，造成政府金流追蹤與洗錢防制方面的挑戰。MaiCoin集團未來仍將強化既有服務並推出符合市場需求的多元產品，兼顧風險控管與創新發展，與產業及主管機關攜手打造安全、永續、具國際競爭力的台灣虛擬資產市場。

