和碩本月已5度處分立訊持股 套利22.29億元

和碩本月5度出售立訊精密持股，累積處分利益達到人民幣5.25億元（約新台幣22.29億元）。

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）9月以來五度代替子公司上海昌碩科技公告處分iPhone代工廠立訊精密（SZ002475）持股，累計出售6345萬股，總交易金額約人民幣10.75億元（約新台幣45.64億元），處分利益累計達人民幣5.25億元（約新台幣22.29億元），持股比例自0.37%降至0.11%，持續朝著出清立訊持股的方向邁進。

和碩表示，昌碩9月4日首度處分立訊314萬股，每股均價人民幣45.2元（約新台幣191.2元），獲利人民幣7053萬元（約新台幣2.99億元）；9月5日再出售1205萬股，每股均價46.6元（約新台幣197.85元），處分利益為人民幣2.88億元（約新台幣12.23億元）。

此外，昌碩9月8日及16日分別出脫立訊精密150萬股與150.1萬股，均價落在51.54元（約新台幣218.82元）與53.56元（約新台幣227.4元），處分利益分別為人民幣4320萬元（約新台幣1.83億元與1.96億元）；最新於今日再賣350萬股，單日均價提高至60.95元（約新台幣296.56億元），已實現利益為人民幣1.34億元（約新台幣5.69億元）。

和碩集團持續推進轉型，鎖定利基型產品發展，經過本月5度出售立訊精密持股、大幅套現，累積處分利益達到人民幣5.25億元（約新台幣22.29億元）。截至今日，和碩仍持有立訊精密815萬股，持股比例0.11%，帳面價值約新台幣133.3億元，後續可望進一步出清，徹底實現投資收益。

