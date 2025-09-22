晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

金管會公布首批合規虛擬資產業者 禾亞數位達陣

2025/09/22 19:50

金管會公布首批9家合規虛擬資產業者，HOYA BIT加密貨幣交易所完成。（業者提供）金管會公布首批9家合規虛擬資產業者，HOYA BIT加密貨幣交易所完成。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日金管會公告9家虛擬資產業者通過審核、完成洗錢防制登記，其中HOYA BIT加密貨幣交易所（禾亞數位）位列第一波合法名單，該公司創辦人彭云嫻指出，登記制不只是法規上的升級、更是信任的建立，未來產業能走向金融體系核心，也能在合規制度下被安心採納。

金管會對虛擬資產產業的監管框架逐步推進，各家業者經過半年多審核，今日終於公告首播核准名單，包含禾亞數位科技、拓荒數碼科技、現代財富科技、富昇數位、跨鏈科技、幣託科技、鴻朱數位、鏈科、重量科技共9家，未來9家業者可以合法在台營運。而本位列洗錢防治法令遵循聲明、但未通過登記核可的則有18家。

此次登記制期望讓投資人權益與資金安全獲得更嚴格保障。在眾多平台競逐合規時代市場的同時，HOYA BIT交易所表示，將持續聚焦投資人的3大核心痛點，包含「門檻、恐懼與不安全感」，打造最適合新手入門的加密貨幣交易所。

展望未來，彭云嫻指出，未來5年，台灣將迎來兩大趨勢，其一是穩定幣與跨境支付的加速普及，其二則是現實資產代幣化（RWA） 成為企業籌資與永續金融的關鍵工具。台灣擁有龐大的跨境貿易需求與高成熟度的金融體系，只要能結合區塊鏈，就有機會在亞洲成為數位資產的創新中心。

彭云嫻也表示，登記制不是一個終點，而是全新的起點。它讓台灣加密產業真正站上國際舞台，也讓投資人第一次能以合規制度為靠山，安心擁抱未來。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財