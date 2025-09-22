金管會公布首批合規虛擬資產業者 禾亞數位達陣

金管會公布首批9家合規虛擬資產業者，HOYA BIT加密貨幣交易所完成。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日金管會公告9家虛擬資產業者通過審核、完成洗錢防制登記，其中HOYA BIT加密貨幣交易所（禾亞數位）位列第一波合法名單，該公司創辦人彭云嫻指出，登記制不只是法規上的升級、更是信任的建立，未來產業能走向金融體系核心，也能在合規制度下被安心採納。

金管會對虛擬資產產業的監管框架逐步推進，各家業者經過半年多審核，今日終於公告首播核准名單，包含禾亞數位科技、拓荒數碼科技、現代財富科技、富昇數位、跨鏈科技、幣託科技、鴻朱數位、鏈科、重量科技共9家，未來9家業者可以合法在台營運。而本位列洗錢防治法令遵循聲明、但未通過登記核可的則有18家。

此次登記制期望讓投資人權益與資金安全獲得更嚴格保障。在眾多平台競逐合規時代市場的同時，HOYA BIT交易所表示，將持續聚焦投資人的3大核心痛點，包含「門檻、恐懼與不安全感」，打造最適合新手入門的加密貨幣交易所。

展望未來，彭云嫻指出，未來5年，台灣將迎來兩大趨勢，其一是穩定幣與跨境支付的加速普及，其二則是現實資產代幣化（RWA） 成為企業籌資與永續金融的關鍵工具。台灣擁有龐大的跨境貿易需求與高成熟度的金融體系，只要能結合區塊鏈，就有機會在亞洲成為數位資產的創新中心。

彭云嫻也表示，登記制不是一個終點，而是全新的起點。它讓台灣加密產業真正站上國際舞台，也讓投資人第一次能以合規制度為靠山，安心擁抱未來。

