10萬美元H-1B簽證費引發風暴 這三個地區等著撈頂尖人才

2025/09/22 19:31

為了保護美國就業，川普政府提高外國技術工人的申請費。（彭博）為了保護美國就業，川普政府提高外國技術工人的申請費。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普出人意料地將H-1B簽證申請費提高到10萬美元，這讓企業和主要經濟體都忙於弄清楚潛在影響。然而，專家表示，對於一些全球人才中心，特別是歐洲、中東和亞洲的人才中心來說，這可能提供一個寶貴的機會。

為了保護美國就業，川普政府週五提高外國技術工人的申請費。這項於週日生效的政策要求企業繳納申請費，以獲得新員工入境所需的簽證。

除了金融公司之外，大型科技公司長期以來也依賴H-1B簽證從印度、中國等國家招募人員來填補高技能職位。

對技術型外籍僱員簽證徵收10萬美元費用的消息，令華爾街的銀行以及大小科技公司陷入忙亂，針對此事將如何影響成千上萬的員工進行事態評估。為了緩解混亂局面，川普政府上週六試圖予以澄清，表示該收費僅適用於新的申請者，續簽或現有簽證持有者不受影響。

印度則對川普政府的新簽證費政策進行了反擊，稱該政策「可能會產生人道主義後果」。

Syz Group首席投資長蒙肖（Charles-Henry Monchau）表示，新徵收的六位數H-1B簽證費用可能為尋求吸引技術工人的全球人才中心注入一劑強心針。他說：「這對英國來說可能是個機會，對歐洲、杜拜等地，或者中國來說也可能是個機會……因為顯然，如果美國變得更加嚴格，這對許多國家來說就是一個黃金機會，可以向海外專家和工人敞開大門」。

創投基金和播客20VC的創辦人斯特賓斯（Harry Stebbings）也有同樣的看法。他週六在社交媒體上發文稱：歐洲創新面臨的最大威脅是人才流失。川普給了歐洲最大的機會。

斯特賓斯呼籲英國為所有H-1B簽證發放快速通道，以推動英國成為「人才磁石」。

據報導，英國正考慮探索取消全球頂尖人才簽證費用，此舉與川普政府的做法形成鮮明對比。英國《金融時報》週一援引知情人士的話報導，英國首相斯塔默正在考慮的一個選擇是提議取消對頂級專業人士的簽證費用。

