尋找中獎人！5-6月千萬發票4張未領 消費地點在這裡

2025/09/23 10:30

今年5-6月統一發票，領獎期限至11月5日止，逾期無法兌領。（資料照）今年5-6月統一發票，領獎期限至11月5日止，逾期無法兌領。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕尋找中獎人！今年7-8月期統一發票將於週四（25日）開獎，但截至目前為止，5-6月期統一發票1000萬特別獎還有4張未領，包括新北市永和區福和路121號統一超商花20元買麥香紅茶及麥香奶茶、台中市北區中清路1段790號振宇五金花58元買銅轉接頭等。

根據財政部統計，5-6月期統一發票開出千萬大獎17張，目前還有4張未兌領，除了上述買飲料及五金之外，還有台中市北屯區北屯路145號順發3C量販消費150元、台南市後壁區新厝72號全家便利商店新營國道北分公司購買咖啡45元。

另，5-6月期統一發票200萬特獎開出20張，目前還有3張未領，包括台北市萬華區峨眉街47號美觀園消費750元、新北市新店區北新路3段205-1號統一超商購買食品75元、台南市南區金華路2段209號101文具天堂花30元買便利貼。

今年5-6月期統一發票1000萬元特別獎中獎號碼為「47406327」，200萬元特獎中獎號碼「05579058」，3組頭獎中獎號碼則為「49912232」、「73145004」及「99174704」。財政部表示，5-6月期統一發票領獎期限至11月5日止，提醒中獎人於領獎期限內領獎，逾期將無法兌領。

