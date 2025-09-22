浪凡星潮之夜收益近3000萬引發混亂 近3年市值翻3倍

浪凡近日舉辦第七屆「星潮之夜」年度盛典。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕直播平台浪凡（6165）近日舉辦第七屆「星潮之夜」年度盛典，當晚卡司包含明星與知名的網紅直播主，因陣容豪華，讓當天晚上的儲值逼近新台幣3000萬元，也創下自2017年創台以來的歷史新高紀錄；近3年浪凡市值已翻3倍，跨界佈局持續邁大步。

浪凡表示，這是其直播平台浪LIVE的年度盛典，當晚星光熠熠，媲美三金紅毯，嘉賓雲集，包含男團 SEVENTOEIGHT、歌手羅志祥等，從紅毯到舞台座無虛席，堪稱直播界年度最大盛事，也再度驗證浪凡在娛樂與財經版圖上的雙引擎實力。

請繼續往下閱讀...

浪凡董事長王亦衡指出，浪凡近3年市值已翻3倍，顯示投資人對直播產業的信心，集團跨界布局也逐步開花結果。投資的電影「角頭－鬥陣欸」票房已突破1.9億元，續作「角頭3」正緊鑼密鼓籌備中。

王亦衡也說，浪凡在高端二手精品車與醫美產業的發展也穩步推進。展望未來，浪凡更將進軍德州撲克競技市場，年底將成立戰隊並承接世界三大賽事，展現強烈的國際化企圖心，打造完整的娛樂生態，讓「浪」成為華人世界最具代表性的數位陪伴品牌。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法