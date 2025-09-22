晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

浪凡星潮之夜收益近3000萬引發混亂 近3年市值翻3倍

2025/09/22 19:31

浪凡近日舉辦第七屆「星潮之夜」年度盛典。（業者提供）浪凡近日舉辦第七屆「星潮之夜」年度盛典。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕直播平台浪凡（6165）近日舉辦第七屆「星潮之夜」年度盛典，當晚卡司包含明星與知名的網紅直播主，因陣容豪華，讓當天晚上的儲值逼近新台幣3000萬元，也創下自2017年創台以來的歷史新高紀錄；近3年浪凡市值已翻3倍，跨界佈局持續邁大步。

浪凡表示，這是其直播平台浪LIVE的年度盛典，當晚星光熠熠，媲美三金紅毯，嘉賓雲集，包含男團 SEVENTOEIGHT、歌手羅志祥等，從紅毯到舞台座無虛席，堪稱直播界年度最大盛事，也再度驗證浪凡在娛樂與財經版圖上的雙引擎實力。

浪凡董事長王亦衡指出，浪凡近3年市值已翻3倍，顯示投資人對直播產業的信心，集團跨界布局也逐步開花結果。投資的電影「角頭－鬥陣欸」票房已突破1.9億元，續作「角頭3」正緊鑼密鼓籌備中。

王亦衡也說，浪凡在高端二手精品車與醫美產業的發展也穩步推進。展望未來，浪凡更將進軍德州撲克競技市場，年底將成立戰隊並承接世界三大賽事，展現強烈的國際化企圖心，打造完整的娛樂生態，讓「浪」成為華人世界最具代表性的數位陪伴品牌。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財