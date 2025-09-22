中國父子機場外哽咽硬吞5.5公斤榴槤 原因是禁帶登機 數十萬網民按讚

在影片中，李先生開玩笑說：如果你有一個固執的父親，在飛行前買5.5公斤榴槤，那麼你的家人別無選擇，只能把它吃完。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一個中國家庭父子在得知不能將榴槤帶上回國的航班後，為了不浪費水果，便在泰國清邁機場外吃硬吞了5.5公斤榴槤。

事件發生在9月16日，李先生和家人在泰國北部度假後準備飛回中國。當天早些時候，李先生的父親購買了幾箱新鮮榴槤。榴槤因其果肉像奶油凍一樣，氣味難聞，在亞洲被稱為「水果之王」。

但航空公司禁止攜帶榴槤登機，因為其氣味過於濃烈。許多人形容榴槤氣味甜膩，有些人則稱其散發著腐爛洋蔥或煤氣味。據《Mothership》報導，這家中國人面對是扔掉榴槤、還是在登機前吃掉榴槤的選擇，他們選擇了後者。

抖音上發布的一段影片顯示，一家人擠在機場外，撕開裝滿榴槤的塑膠袋。李先生咬了一口就哽咽了，而他的父親則熱情地繼續吃下去。

在影片中，李先生開玩笑說：如果你有一個固執的父親，在飛行前買5.5公斤榴槤，那麼你的家人別無選擇，只能把它吃完。

他後來承認，在強行吃了四、五塊榴槤之後，他就再也不想看到榴槤了，並補充說，當他們最終登上飛機時，他們身上都瀰漫著榴槤的味道，不得不向其他乘客道歉。

這段影片在短短幾天內就獲得了超過18.6萬個讚。評論者稱讚這家人不浪費昂貴榴槤的決心。在一些市場上，每顆榴槤的價格高達數百美元。

