學校午餐補助恐開天窗？主計總處：應由地方編列預算

2025/09/22 18:53

主計總處表示，今年9月已二度說明，學校午餐應由地方以獲配統籌稅款辦理並編列預算。（記者鄭琪芳攝）主計總處表示，今年9月已二度說明，學校午餐應由地方以獲配統籌稅款辦理並編列預算。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕媒體報導，新版「財劃法」上路，但中央未清楚說明學校營養午餐權責。對此，行政院主計總處今發布新聞稿澄清，2026年度地方獲配統籌稅款大增4165億元，並確保地方增加財源能夠妥善運用，今年9月已二度說明，學校午餐應由地方以獲配統籌稅款辦理並編列預算。

主計總處說明，根據「地方制度法」第18條、第19條及第70條規定，國中小學校營養午餐為地方自治事項，應由直轄市及縣市以其自有財源優先編列預算支應；「財劃法」修法前，中央是透過一般性補助款酌予協助直轄市及縣市政府。

主計總處指出，行政院長卓榮泰已於9月13日召開會議並向全國22縣市說明，請地方由獲配中央統籌分配稅款辦理學校營養午餐等地方自治事項。根據新版財劃法，2026年度地方獲配統籌稅款達8841億元，較2025年大增4165億元，為落實地方自治精神，並確保各地方所獲增加分配的財源能夠妥善運用，包括學校營養午餐及本次學校午餐使用的3章1Q食材補助等，請地方由獲配統籌稅款辦理。

主計總處表示，為使各地方了解中央對其補助事宜，另於9月17日再邀集各地方政府召開會議說明相關補助項目及金額，明確未包含學校營養午餐等補助項目，因此應由地方以獲配統籌稅款辦理並編列預算。

