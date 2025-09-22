全台移工83萬人商機破千億 全盈+PAY合作美家人力搶進移工電支服務

台灣移工人數突破83萬人，移工可透過電子支付進行支付、轉帳、儲值。（美家提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣移工人數突破83萬人，消費力龐大，人力公司統計，移工扣除匯回母國的收入後，在台每年消費超過千億元，全盈+PAY與美家人力公司合作，提供移工在地化支付金融服務，解決移工消費痛點，享有電子支付、轉帳、儲值及提領等便利功能。

全盈+PAY以「嵌入式支付金融科技」進入電子支付市場，美家人力則是推出跨境匯款服務，協助移工將辛勤所得安全、便利地寄回母國，此次電子支付與移工人力生態合作，整合支付、轉帳、儲值等多元金融服務與日常消費應用，提供移工與新住民快速、安全且低成本的電子支付服務。

美家人力董事長林淑如表示，協助移工與新住民更好地融入台灣生活，透過與全盈+PAY的合作，讓移工享有美家人力的跨境金融服務，也能串聯移工在台消費，提供方便、安全的的金融服務。

全盈+PAY總經理劉美玲說，隨著移工居留時間拉長，生活與消費模式日益在地化，假日會在台旅遊與觀光，也透過電商購物寄回家鄉，同時，新住民經營的美髮、美甲及東南亞商店，逐漸融入台灣潮流文化，全盈+PAY與美家人力合作拓展移工常用的支付。

