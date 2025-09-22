晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

全台移工83萬人商機破千億 全盈+PAY合作美家人力搶進移工電支服務

2025/09/22 18:50

台灣移工人數突破83萬人，移工可透過電子支付進行支付、轉帳、儲值。（美家提供）台灣移工人數突破83萬人，移工可透過電子支付進行支付、轉帳、儲值。（美家提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣移工人數突破83萬人，消費力龐大，人力公司統計，移工扣除匯回母國的收入後，在台每年消費超過千億元，全盈+PAY與美家人力公司合作，提供移工在地化支付金融服務，解決移工消費痛點，享有電子支付、轉帳、儲值及提領等便利功能。

全盈+PAY以「嵌入式支付金融科技」進入電子支付市場，美家人力則是推出跨境匯款服務，協助移工將辛勤所得安全、便利地寄回母國，此次電子支付與移工人力生態合作，整合支付、轉帳、儲值等多元金融服務與日常消費應用，提供移工與新住民快速、安全且低成本的電子支付服務。

美家人力董事長林淑如表示，協助移工與新住民更好地融入台灣生活，透過與全盈+PAY的合作，讓移工享有美家人力的跨境金融服務，也能串聯移工在台消費，提供方便、安全的的金融服務。

全盈+PAY總經理劉美玲說，隨著移工居留時間拉長，生活與消費模式日益在地化，假日會在台旅遊與觀光，也透過電商購物寄回家鄉，同時，新住民經營的美髮、美甲及東南亞商店，逐漸融入台灣潮流文化，全盈+PAY與美家人力合作拓展移工常用的支付。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財