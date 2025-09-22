使用飛機廁所的「非常危險」時間 美國機長詳解兩點「不會有好事」

美國航空公司機長透露，在飛行途中，有些特定時間應避免使用廁所，因為這可能會非常「危險」。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕你有沒有想過，當登上飛機，意識到自己要上廁所時，究竟會發生什麼事？美國一位飛機機長透露，如果乘客在起飛時決定上廁所，情況可能會變得「非常危險」。他說明兩個可能造成危險的原因。

我們都經歷過這樣的情況：繫好安全帶，一切準備就緒，突然之間，需要上飛機上的廁所。美國航空公司機長史​​蒂夫（ Steve）透露，在飛行途中，有些特定時間應避免使用廁所，因為這可能會非常「危險」。

史​​蒂夫最近在與他的40.1萬TikTok粉絲的問答中分享了這種情況。

一名粉絲問道：「為什麼當飛機停在地面上時我不能上廁所大小便？」

對此，史​​蒂夫進行了詳細的解釋，他說：「好吧，因為如果你起床去洗手間，那麼其他人也會起床去洗手間。」；「我們在一條正在使用的跑道或滑行道上滑行，而飛行中最危險的時刻之一，實際上就是在滑行期間，因為如果我必須踩剎車而你站在走道上，你就會摔倒。」

史​​蒂夫說：當飛機踩剎車時，「你會撞到頭的。如果你在廁所裡，那裡就不會有好事發生。」

史​​蒂夫解釋了第二個原因，他說，如果飛機在地面上滑行準備起飛時，乘客仍在走道上或正在上廁所，機上的飛行員通常必須停下來，直到乘客返回座位。他笑說：「這會耽誤起飛，影響整個機場飛行作業。一旦發生這種情況，真的很麻煩」。

