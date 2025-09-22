晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

興達火災初判統包商未用正確墊片 台電將依證據求償

2025/09/22 18:15

興達火災肇因始於統包商未使用正確墊片，台電今表示，後續將依調查證據求償。（民眾提供）興達火災肇因始於統包商未使用正確墊片，台電今表示，後續將依調查證據求償。（民眾提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕興達火災肇因始於統包商未使用正確墊片，台電今表示，已要求統包聯盟立即檢討改善，後續將依調查證據求償，另將強化內部相關檢查程序。

興達新2號機火警事故原因初判是天然氣加熱器管線法蘭因統包聯盟（美商奇異公司、中鼎公司）未使用正確墊片，導致本月9日首度進行熱燃料試運轉時，墊片受近300度高溫影響失效，引起天然氣洩漏造成火災。

針對本次事故，台電表示，亦已內部檢討檢查程序，未來法蘭墊片的安裝將由台電人員實地見證，確認使用正確墊片並拍照存證，同時將介入統包聯盟的墊片領用及管控機制。

另針對坊間傳言台電放寬振動值，台電說明，墊片失效與振動值無關，該機組無高振動問題，與事故法蘭也無直接連結，且法蘭接頭由20組螺栓強力鎖固壓緊墊片，即使管路振動也不會使墊片磨損失效。

針對事故肇因，台電表示，尚待火災調查確認，台電會持續公開處理進度，高雄市府消防局17日已進行火災事故調查，由各項調查事證初判事故是因統包聯盟未使用正確墊片，目前現場取下的螺栓由高雄市府消防局送驗，事故肇因需待消防局調查結果確認。

針對造成電廠周邊鄰里困擾，台電表示，13日進行警報簡訊演練並在同日完成鄰近430戶的逐戶拜會，截至21日確認28戶受災，其中3戶已修復、8戶排修中，剩17戶協調處理中，台電將持續關懷慰問及災損協助。

針對興達燃氣機組的使用，台電強調，皆依法運作，資訊公開透明絕無「違法啟動」、「偷開」等情事。興達3、4號機目前為服役中機組，依據環評承諾，興達3、4號機自去年起第1、4季不運轉，去年底轉為備用機組，在備轉容量率低於8％才啟用，調度啟動皆符合環評承諾、空污法及高雄市府環保局今年5月23日的行政處分等規定，台電隨時與地方政府連線並接受環保單位監督。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財