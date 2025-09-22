興達火災初判統包商未用正確墊片 台電將依證據求償

興達火災肇因始於統包商未使用正確墊片，台電今表示，後續將依調查證據求償。（民眾提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕興達火災肇因始於統包商未使用正確墊片，台電今表示，已要求統包聯盟立即檢討改善，後續將依調查證據求償，另將強化內部相關檢查程序。

興達新2號機火警事故原因初判是天然氣加熱器管線法蘭因統包聯盟（美商奇異公司、中鼎公司）未使用正確墊片，導致本月9日首度進行熱燃料試運轉時，墊片受近300度高溫影響失效，引起天然氣洩漏造成火災。

針對本次事故，台電表示，亦已內部檢討檢查程序，未來法蘭墊片的安裝將由台電人員實地見證，確認使用正確墊片並拍照存證，同時將介入統包聯盟的墊片領用及管控機制。

另針對坊間傳言台電放寬振動值，台電說明，墊片失效與振動值無關，該機組無高振動問題，與事故法蘭也無直接連結，且法蘭接頭由20組螺栓強力鎖固壓緊墊片，即使管路振動也不會使墊片磨損失效。

針對事故肇因，台電表示，尚待火災調查確認，台電會持續公開處理進度，高雄市府消防局17日已進行火災事故調查，由各項調查事證初判事故是因統包聯盟未使用正確墊片，目前現場取下的螺栓由高雄市府消防局送驗，事故肇因需待消防局調查結果確認。

針對造成電廠周邊鄰里困擾，台電表示，13日進行警報簡訊演練並在同日完成鄰近430戶的逐戶拜會，截至21日確認28戶受災，其中3戶已修復、8戶排修中，剩17戶協調處理中，台電將持續關懷慰問及災損協助。

針對興達燃氣機組的使用，台電強調，皆依法運作，資訊公開透明絕無「違法啟動」、「偷開」等情事。興達3、4號機目前為服役中機組，依據環評承諾，興達3、4號機自去年起第1、4季不運轉，去年底轉為備用機組，在備轉容量率低於8％才啟用，調度啟動皆符合環評承諾、空污法及高雄市府環保局今年5月23日的行政處分等規定，台電隨時與地方政府連線並接受環保單位監督。

