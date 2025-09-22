新光三越台中店月底復業 副董吳昕陽：以更謙卑慎重態度讓消費者放心回歸

新光三越副董事長吳昕陽（左）與執行副總經理吳昕昌兄弟率領新光三越前進。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕台灣百貨龍頭新光三越因台中店於2月爆發氣爆事故，少掉百億元業績，導致今年以來全台營收年減近20%，新光三越副董事長吳昕陽表示，台中店預計在月底復業，復業不是慶祝，而是以更謙卑、更慎重的態度，讓相信新光三越的消費者可以放心回歸，新光三越持續前進，台南小北門店即將在26日開幕，台北南西店食品館進行逾10年以來最大改裝，信義新天地A9館3樓更與日本伊勢丹合作推出自營的男士館，接下來重要的週年慶檔期接棒登場，首度與南韓現代百貨合作，將有11個韓國最潮的新銳品牌以快閃店的方式來台。

吳昕陽在2月氣爆意外後，睽違七個月面對媒體，吳昕陽表示，台中店意外發生以來收到來自各方特別多的關心，新光三越當時沒有時間沉溺在情緒中，而是立刻面對、對應與承擔，該事件影響許多人的生計，新光三越盡最大的力量，盡早讓大家恢復日常，因台中店停業，對上半年業績影響甚巨，今年以來整體業績下滑近20%，但接下來有不少好消息，像是台南小北門店試營運近一個月，每日人潮逾3萬人次，表現優於預期，此外，台中店預計月底復業、全台推出會員金卡服務，新光三越不斷向前，讓消費者有新的體驗與感受。

請繼續往下閱讀...

吳昕陽指出，今年以來全台調整約300個櫃位，即將到來的週年慶除了滿5000元送500點之外，更精挑細選各式優惠與最新商品，尤其近年來韓潮與K-POP興起，新光三越與南韓現代百貨合作，引進11個韓國新銳品牌來台快閃。

此外，新光三越今年7月也進行重大組織調整，除原有的業務本部與營業本部再增設財務本部、行銷本部，並新增永續發展辦公室，藉此因應百貨產業快速變化，並為未來股票IPO做準備。

