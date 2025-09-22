晴時多雲

自由電子報
向榮生技預計10月由創新板改掛一般板 成為首家一般板幹細胞新藥公司

2025/09/22 17:51

向榮生技預計10月由創新板轉掛一般板。圖為向榮經營團隊，右二為向榮董事長蔡意文、左二為總經理洪懿珮。（記者陳永吉攝）向榮生技預計10月由創新板轉掛一般板。圖為向榮經營團隊，右二為向榮董事長蔡意文、左二為總經理洪懿珮。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕向榮生技-創（6794）專注於幹細胞新藥研發、解決老化帶來的疾病，預計將在10月由創新板轉掛一般板，也將成為國內首家上市一般板的再生醫學幹細胞新藥公司。

向榮目前營運模式鎖定「幹細胞新藥研發、外泌體幹細胞分泌物、細胞生產技術服務」三大主軸，建構完整再生醫療價值鏈。其中核心新藥-「ELIXCYTE®異體脂肪間質幹細胞製劑」分別針對膝骨關節炎與慢性腎臟病兩大退化性不可逆、且尚未滿足醫療需求的適應症新藥開發，其中膝骨關節炎新藥台灣臨床三期收案預計在今年底前完成，明年解盲，並俟結案審查結果後申請藥證。而慢性腎臟病亦已完成台灣一/二期臨床試驗結案審查，朝臨床三期申請邁進。

向榮表示，「再生醫療法」與「再生醫療製劑條例」預計於2026年正式落地實施，已完成臨床二期之細胞製劑可申請附款許可之臨時性藥證，公司將密切配合主管機關子法規與實施進度，積極爭取膝骨關節炎與慢性腎臟病兩大適應症的臨時性藥證。

向榮擁有美國FDA核准作為主檔案（Master File）登錄的異體細胞庫，為全台唯一具備此資質的台灣業者，有助建立技術門檻與提升國際合作基礎，打造再生醫療領域的國際化品牌。

除新藥研發外，向榮同步經營「外泌體幹細胞分泌物」與「細胞生產技術服務」雙主軸業務，由於向榮外泌體幹細胞分泌物主要作為化妝保養品原料使用，其產品已成功外銷至日本市場，並持續拓展至韓國、東南亞等海外地區。在國內市場則與台灣最大美髮連鎖集團曼都國際建立策略聯盟，透過廣大通路網絡，將外泌體護髮產品推廣至更多消費族群，且預計將此產品推展至寵物市場。

而在細胞生產技術服務方面，向榮已取得PIC/S GMP細胞製劑藥品先導工廠認證，可提供GMP等級細胞製劑開發、量產與CDMO委託製造及品管檢測等服務，滿足客戶從早期開發到後期商業化的各階段需求。

