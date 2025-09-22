建新國際42億打造台北港物流中心 明年起陸續營運

建新國際董事長陳彥銘。（建新國際提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕國際整合物流服務-建新國際（83657）旗下子公司新科智慧物流，22日在台北港倉儲物流區舉行「台北港冷鏈多溫層國際物流中心暨自由貿易港區事業第二期倉庫工程」的動土典禮。建新國際董事長陳彥銘表示，新科智慧物流第一期投資金額達30億元，加上二期投資金額12億元，合計高達42億元，因此新科二期倉庫的動土除是新科的里程碑，也是建新打造智慧化、永續化、國際化智慧物流園區的開始，更希望透過新科智慧物流的投入，把台北港打造成北台灣最具競爭力的國際物流樞紐。

陳彥銘指出，台北港坐擁得天獨厚的地理優勢，結合明年度完工的淡江大橋、台61與台64快速道路，能串聯桃園航空城、新竹科學園區與北台灣產業走廊。建新集團打造的是倉儲，更是具備多溫層冷鏈加值園區、數位智慧系統，以及 ESG環境永續的國際級物流中心暨自由貿易港區事業。

陳彥銘說明，新科智慧物流第一期倉庫工程已近完工，定9月底前申請使用執照，第一期為8層樓立體建築，總樓地板面積達1.87萬坪，預計2026年第一季正式營運；第二期倉庫為符合客戶使用需求及期程，規劃為全區多溫層5250坪一層倉庫，預計可於2026年第三季完工，第四季啟用，屆時新科智慧物流將帶動台北港整體冷鏈產業及自貿港區業務發展，創造港公司、客戶、新科等多贏局面。

陳彥銘表示，新科具有多溫層倉儲、智慧化管理、保稅與自貿港區的優勢，且每年節電度數為123.23萬度電，減碳 608 噸 CO₂，每年再利用1,800 噸以上，節水又環保，每年減少 8 萬張紙，持續精進節能減碳。另外，第二期完工後，結合第一期，將創造數百個直接與間接就業機會，同時預估招商成交率提升 20% 以上，帶動港區產業成長，每年吸引更多境內外企業進駐。

