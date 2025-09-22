晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃仁勳稱全球AI投資達121兆元 外媒點名台積電握關鍵優勢

2025/09/22 17:45

輝達執行長黃仁勳近日預測，到2030年，全球在人工智慧（AI）基礎設施的支出，將從今年的6000億美（新台幣18.2兆元）元飆升至3兆至4兆美元（新台幣90.8兆至121兆元），台積電在其中將扮演重要角色。（路透）輝達執行長黃仁勳近日預測，到2030年，全球在人工智慧（AI）基礎設施的支出，將從今年的6000億美（新台幣18.2兆元）元飆升至3兆至4兆美元（新台幣90.8兆至121兆元），台積電在其中將扮演重要角色。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕金融和投資諮詢公司Motley Fool發表評論指出，輝達執行長黃仁勳近日預測，到2030年，全球在人工智慧（AI）基礎設施的支出，將從今年的6000億美（新台幣18.2兆元）元飆升至3兆至4兆美元（新台幣90.8兆至121兆元），這是個巨大的成長，因而需要大量的先進晶片。而台積電在其中將扮演重要角色，黃仁勳因此特別稱讚了台積電，稱其為「人類歷史上最偉大的公司之一」，並表示「任何想購買台積電股票的人都是非常聰明的人」。

文章指出，製造半導體並非易事，它需要技術專長，而且晶圓廠需要接近產能滿載才能獲利。製造這些複雜晶片的流程可能涉及700多個步驟，每個步驟都可能產生過多的浪費。如此複雜的製程意味著大規模生產這些晶片需要真正的專業知識，這就是為什麼如今大多數晶片製造商不再自行生產晶片，而是將設計交給晶圓代工廠商生產。

這正是台積電的用武之地。該公司是全球領先的晶圓代工廠商，也是先進晶片設計公司在需要大規模生產其設計時會選擇的公司。台積電擁有全球最先進的晶片製造設施，並且在生產圖形處理器 GPU）等先進晶片方面，以最小製程佔據絕對領先地位。更小的製程在每個晶片上封裝更多電晶體，從而使晶片速度更快、效率更高。這並非易事，英特爾和三星電子等競爭對手一直難以匹敵台積電的產量。

這就是為什麼從輝達到博通（Broadcom）再到超微半導體（AMD），所有主要的AI晶片製造商都依賴台積電。無論誰在AI晶片設計競賽中勝出，台積電都是贏家，因為他們都需要台積電的製造專業知識。

台積電的優點不僅在於規模。它在縮小製程尺寸和快速實現量產方面一直處於行業領先地位。目前，該公司近四分之三的收入來自7奈米或更小製程的晶片，其中3奈米晶片已佔近四分之一。該公司已準備推出2奈米晶片，以保持領先於競爭對手，並在未來數年鎖定客戶。

技術領先賦予了台積電強大的定價能力，該公司能夠在確保客戶滿意的同時穩步提高價格，因此儘管在新晶圓廠建設上投入巨資，但過去幾年該公司毛利率卻有所攀升。

AI的機會巨大，台積電正處於抓住這個機會的絕佳位置。該公司表示，到2028年，AI晶片需求的複合年增長率（CAGR）將超過40%。這樣的成長速度很少有公司能比擬，也讓台積電擁有多年的擴張潛力。目前，台積電已與其最大客戶密切合作，以確保產能並滿足他們日益增長的需求。

AI並非唯一的主要成長動力。如果自動駕駛計程車真的在本世紀末開始在城市街道上行駛，那麼每輛計程車都需要更多強大的晶片來處理即時的駕駛數據。這可能成為另一個台積電的龐大市場。機器人技術和量子運算等新興技術也需要尖端晶片。無論運算能力走向何方，台積電很可能都處於核心位置。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財