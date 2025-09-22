晴時多雲

金管會公告9家VASP完成洗錢防制登記 18家不得繼續營業

2025/09/22 17:41

金管會公告有9家VASP完成洗錢防制登記，另外，有18家未完成登記，依規定不能提供服務。（記者王孟倫攝）金管會公告有9家VASP完成洗錢防制登記，另外，有18家未完成登記，依規定不能提供服務。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天（22日）公布9家業者完成虛擬資產服務之事業或人員（VASP）洗錢防制登記辦法規定，VASP 業者提供虛擬資產服務前，應先向金管會完成洗錢防制登記 （新制），原已在洗錢防制法令遵循聲明制度 （舊制） 業者，應於今年9月底前完成洗錢防制登記，才可繼續經營業務。金管會強調，共有18家未完成登記，依規定不能提供服務。

金管會表示，共有9家業者（包括8家舊制業者及1家新申請業者），完成洗錢防制登記，分別是禾亞數位科技、拓荒數碼科技、現代財富科技、重量科技、富昇數位、跨鏈科技、幣託科技、鴻朱數位及鏈科。

至於未完成洗錢防制登記，已不得提供虛擬資產服務的原洗錢防制法令遵循聲明業者，包括一路發、三川通證、尹天下、王牌數位創新、仰家、台灣芷荊、亞太易安特科技、彼雅特科技、英屬維京群島沃亨科技、桑費斯特、夏和、萃科科技、絕對數位、博歐科技、幣世代科技、幣想科技、幣錸、權勢國際共18家。

根據「洗錢防制法」第6條第1項規定，未完成登記制的VASP業者，不得提供虛擬資產服務；違反者將有2年以下的刑事責任。

金管會表示，有鑑於原洗錢防制法令遵循聲明制度，僅規範業者負有執行洗錢防制措施義務，監管力度尚有不足，為提高業務監理強度，VASP洗錢防制登記辦法已納入洗錢防制登記之申請條件、程序、撤銷或廢止登記、虛擬資產上下架之審查機制、防止不公正交易機制、自有資產與客戶資產分離保管方式、資訊系統與安全、錢包管理機制等事項，並依業務複雜程度採行差異化管理，強化VASP相關內部控制及內部稽核制度之落實遵循，同時搭配公會自律之機制，以期業者健全營運及產業長遠發展。

此外，為利民眾清楚瞭解在新、舊制轉換之際，舊制業者是否仍得提供虛擬資產服務，金管會也同步公告，已不得再提供虛擬資產服務之舊制業者名單，供民眾查詢。

金管會提醒民眾，儘管已有業者完成洗錢防制登記，仍應注意虛擬資產無漲跌幅限制容易暴漲暴跌，交易風險高之特性，社會大眾從事相關交易前，務必審慎評估可能產生的風險，以保障財產安全。

另外，詐騙集團多以「穩賺不賠」、「高獲利低風險」等話術，誘導民眾購買虛擬資產，嗣後再藉口需支付解凍金、保證金或稅款等，要求民眾繳納額外款項後方得領回投資報酬之詐騙手法，金管會呼籲民眾，不輕信高報酬虛假信息，不隨意繳交相關資產，並建議民眾應透過已完成洗錢防制登記之業者進行交易，以維護自身權益。

