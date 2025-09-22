系微首推CVE資安產品 今年業績看成長

系微跨入資安領域，推出自研弱掃平台AdmynCVE。圖為董事長王志高。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕軟體廠系微（6231）董事長王志高今日宣布，首次切入資安領域商機，推出自主研發的弱點掃描與風險管理平台AdmynCVE，目前已有國內2家客戶，看好資安市場規模龐大，未來也將美國、日本等海外市場推展；針對整體營運，王志高也看好下半年營運優於上半年。

系微的核心業務為基板管理控制器韌體BMC（Baseboard Management Controller），受惠近年伺服器需求暢旺，營運也持續向上，今年前8月累計營收10.5億元、年增6.2%，創歷年新高。

王志高指出，今明年成長動能仍是BMC與AI PC需求，今年營運將勝過去年，下半年維持高檔，營收有望創新高；而資安領域耕耘約5年，今年正式推出產品，目標未來5年達20%營收比重，現也有11個AI專案持續研發，未來欣欣向榮。

系微的弱掃平台AdmynCVE也獲數發部數位產業署的「資訊安全能量登錄及資通安全自主產品認證」，正式列入國內資安能量登錄清單，除代表資安技術能力受肯定，未來也有機會標政府標案。王志高指出，資安產品的客戶群與過往的ODM代工大廠不同，系微不僅瞄準海內外企業客戶，也嘗試打入政府、金融業。

系微副總經理莊鈴文也說明，AdmynCVE與競業的弱掃產品差異之處在於年訂閱制，並無限制掃描次數，也支援自動化修補指引，並提供弱掃報告，方便客戶隨時進行資安監測與強化，與現有資安產品做出區隔，看好資安市場規模龐大，對市場拓展保持穩健且正向的期待。

