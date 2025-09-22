晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

系微首推CVE資安產品 今年業績看成長

2025/09/22 17:37

系微跨入資安領域，推出自研弱掃平台AdmynCVE。圖為董事長王志高。（記者歐宇祥攝）系微跨入資安領域，推出自研弱掃平台AdmynCVE。圖為董事長王志高。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕軟體廠系微（6231）董事長王志高今日宣布，首次切入資安領域商機，推出自主研發的弱點掃描與風險管理平台AdmynCVE，目前已有國內2家客戶，看好資安市場規模龐大，未來也將美國、日本等海外市場推展；針對整體營運，王志高也看好下半年營運優於上半年。

系微的核心業務為基板管理控制器韌體BMC（Baseboard Management Controller），受惠近年伺服器需求暢旺，營運也持續向上，今年前8月累計營收10.5億元、年增6.2%，創歷年新高。

王志高指出，今明年成長動能仍是BMC與AI PC需求，今年營運將勝過去年，下半年維持高檔，營收有望創新高；而資安領域耕耘約5年，今年正式推出產品，目標未來5年達20%營收比重，現也有11個AI專案持續研發，未來欣欣向榮。

系微的弱掃平台AdmynCVE也獲數發部數位產業署的「資訊安全能量登錄及資通安全自主產品認證」，正式列入國內資安能量登錄清單，除代表資安技術能力受肯定，未來也有機會標政府標案。王志高指出，資安產品的客戶群與過往的ODM代工大廠不同，系微不僅瞄準海內外企業客戶，也嘗試打入政府、金融業。

系微副總經理莊鈴文也說明，AdmynCVE與競業的弱掃產品差異之處在於年訂閱制，並無限制掃描次數，也支援自動化修補指引，並提供弱掃報告，方便客戶隨時進行資安監測與強化，與現有資安產品做出區隔，看好資安市場規模龐大，對市場拓展保持穩健且正向的期待。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財