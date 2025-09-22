黃仁勳誇讚的「台積電魔法」 台積電前副總陳健邦解析：魔法藏在TSMC名字裡

台積電前副總經理陳健邦公開解析，台積電的魔法就藏在TSMC的公司名字裡。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕輝達（Nvidia）宣布投資入股英特爾（Intel）50億美元，雙方攜手合作的消息震撼全球半導體業，也引發是否衝擊台積電，輝達執行長黃仁勳強調，他們未來還是會依賴台積電先進製程，他稱讚「台積電神奇的魔法，無論怎麼說都不為過」；台積電前副總經理陳健邦公開解析，台積電的魔法就藏在TSMC的公司名字裡，美國不僅無法理解台積電發展先進製程的成功關鍵，也未檢討英特爾的根本敗因。

政治大學上周成立全球首個「安倍晉三研究中心」，同時舉辦台日科技對話相關活動，除了邀請前國會議員甘利明等多位日本講者之外，陳健邦是台灣方面唯一的講者，他以「幕後英雄的光榮與辛酸-電子立國臺灣和台積電的黑魔法」為題，深入淺出闡述日本與台灣發展互動關係、台積電如今為何能躍居國際媒體所形容的King of Chips（晶片產業的王者）光榮地位等等。

陳健邦表示，黑子的意思就是幕後推手，日本歌舞伎舞臺上那些布置舞台、不露臉穿黑衣服的配角，但是若少了他們，這戲也演不下去。「台灣產業花了幾十年時間默默地替美國人做了不想做的事情，幫助了數以百計的美國IC設計公司發展，現在卻被川普總統說是搶了美國的工作，這就太令臺灣人心酸了」。他認為，台灣產業在國際供應鏈，長久以來幾乎扮演一種黑子的角色。

陳健邦指出，「以臺灣的土地和人口面積來講，今天台積電在產業上的規模和重要性，表現超乎比例的outsize角色，令很多專家都覺得不可思議」。他舉例日本前文部科學大臣來台曾疑問「為什麼像台積電這麼一個傑出的公司會發生在臺灣呢？」、美國前白宮官員在參觀台積電的時也驚嘆說「神奇的小國家，黑魔法」。股神巴菲特也說過「在晶片產業這個大聯盟，台積電沒有對手，他自己一個人打」。

陳健邦是台積電創始團隊的成員之一，工號「009」。他回顧30多年前，台積電美籍總經理魏謀去見客戶，回來對他們說：「客戶告訴我，我喜歡台積電，你們聽話好商量又便宜」，被人家說便宜好嗎？為什麼30年間，台積電從一個聽話又便宜的黑子角色，變成今天全球依賴的科技平臺呢？這個存在感差這麼多是怎麼造成的？

他又說了另一個故事，1991年在台積電內部會議中，總經理魏謀要求他們主管提出10大優先策略，在經過分組討論以後，大家提出各自的答案，結果魏謀說：「你們講的答案通通錯，正確答案只有這一個，第一是Cost And Service，二到十也通通是一樣，Cost And Service」，成本管理，滿足客戶，這不僅是早期的台積電重視的守則，陳健邦認為，台積電對成本持續的改善，滿足客戶的赴湯蹈火執著表現延續至今。

陳健邦也引述晶片戰爭作者Chris Miller到美國MIT演講時，有學生問他：「顯然台積電是晶片戰爭這場戲的超級明星，為什麼台積電能夠變成世界的領先者？」Chris Miller回答：「我給你個最快的答案就是聰明商業模式，務實認真的執行」。「TSMC的成功，不是台積電自己單獨在做，而是把自己深深地嵌入（embedding）在整個國際供應鏈裡面，所以臺灣跟矽谷的這個共生關係就連結得很深」。

陳健邦也提到，2023年，英特爾在歐洲辦活動，他們也請Chris Miller去參加，'當時英特爾的執行長季辛格就問說：「晶片產業、科技產業跟臺灣的關係，就好像難捨難分的熱戀情侶，這是怎麼造成的？」，Chris Miller回答說：「從半導體的歷史，規模至關重大，規模大，成本效益就出來，就可以快速提升技術」，也就是量大稱王、成本效益、習熟曲線、累積know-how、推升技術。

陳健邦認為，台積電的魔法就藏在TSMC的公司名字裡，TSMC是台積電的英文縮寫（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 台灣積體電路製造股份有限公司），但也可以說台灣（Taiwan） 社會（Society） 、張忠謀（Morris Chang）解讀，台積電就是台灣社會和張忠謀的互相成就。

他從另一個層面看台積電「真面目」，T就是Trust，C是Commitment，堅持對臺灣客戶和整個產業的承諾。黃仁勳曾公開說：「信任是做晶圓代工最基本、重要的技術，而且是最難創造跟維持的」，陳健邦就M新提出3M，3M就是Morris、Moore、Marvel，Morris就是台積電創辦人張忠謀的經營理念與領導力，堅持誠信創新、專注本業；Moore就是做一個技術的推動者，同時成為世界先進半導體設備材料中心、IP聚集的一個大樞紐；Marvel就是魔法奇蹟，表示製造工藝跟生產效率的極致化、可生產性的完美。

他說用Marvel 來形容台積電的企業品格的一面，並非自大。黃仁勳在2年前張忠謀獲頒李國鼎奬時的致詞說：「TSMC is a Marvel （TSMC是一個漫威奇蹟）」。股神巴菲特在年度會議的時候，談到台積電，也說：「Marvelous People,Marvelous Company （了不起的人，神奇的公司）」。

陳健邦並指出，台積電在執行秘方堪稱「6S」，包括Service（服務）、Speed（速度）、Scale（規模）、Symbiosis（產業鏈共生關係）、Synergy（同心協力）、Spirit（精神），最後1個S就是台積電精神，簡單一句話就是張忠謀說的「拿出辦法來」。3M和6S就是讓台積電的信任、承諾能貫徹的精神面與執行方法。

