曾是投資分析師 他辭職靠Fiverr自由接案 5年淨賺逾2500萬

2025/09/22 16:28

曾是投資分析師 他辭職靠Fiverr自由接案 5年淨賺逾2500萬27歲的前金融分析師拉帕波特（Harlan Rappaport）在服務公司任職多年後，決定離開固定工作，全心經營電郵行銷副業。 （圖取自X/@TheFiverrGuy_）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕一名27歲美國男子拉帕波特（ Harlan Rappaport）原本任職於金融機構當投資分析師，5年內靠副業自由接案，透過接案平台「Fiverr」 專做電子郵件行銷服務，淨收入已達83.3萬美元（約新台幣2519萬元）。他後來完全離開傳統工作，全力經營這條路，收入與自主性雙雙翻倍提升。

《商業內幕》（Business Insider）近日報導，拉帕波特大學畢業後從事分析師工作，雖然工作內容穩定，公司與同事亦不差，但他一直有創業的念頭，覺得公司體制太僵化、需求自主感與創意空間不足。3年後，他做出決定：辭職，全身投入他長期兼職的接案副業。

起初，他在Fiverr上以非常低價接案，例如5美元、10美元的簡易電子郵件任務。這些低價案子主要用來累積評價與作品集。他並不因為價格低而隨便做，而是致力提供超出客戶期望的工作品質。慢慢地，他漸漸提高單價，一些專案每月價格可達數千美元。

在COVID-19疫情期間，他感受到遠端工作機會增加，能夠更靈活安排時間。他利用這段時間優化自己的Fiverr賣家頁面與展示方式，加入「Seller Plus」會員計畫（Fiverr 的付費賣家方案），改善關鍵字設定與頁面外觀，進而提升曝光與訂單量。經過這些調整與努力，他的業務量在約6個月到1年的時間明顯翻倍。

業務量越增，他開始需要團隊協助。現在，他經營一支5人的小團隊，其中設有設計師與開發者，還有專門負責專案管理的人。工作流程標準化後，他自己則專注於策略、管理與客戶溝通，而不需事事親力親為。這樣讓他能更有效率地處理多個案子。

目前，他強調自由職業帶來的核心價值：工作的時間與地點彈性、客戶群全球化，以及能掌控自己的工作節奏。但他也提到壓力與挑戰：Fiverr的評分與履約率制度、必須持續維持品質、以及有時必須隨時上線應對訂單／客戶需求。

