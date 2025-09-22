晴時多雲

中油大林煉油廠工程師控遭主管羞辱逼「拔草」 中油：非針對個人不構成霸凌

2025/09/22 16:21

中油大林煉油廠工程師投訴遭主管霸凌，被指派拔雜草工作讓其備感羞辱。示意圖，非新聞當事人。（圖取自台北市政府工務局）中油大林煉油廠工程師投訴遭主管霸凌，被指派拔雜草工作讓其備感羞辱。示意圖，非新聞當事人。（圖取自台北市政府工務局）

〔記者廖家寧／台北報導〕媒體報導中油大林煉油廠工程師投訴遭主管霸凌，被指派拔雜草工作讓其備感羞辱。對此，中油今發聲明重申，對於職場不法侵害申訴案一向依程序秉公處理，該起申訴案經調查委員公正客觀討論後決議不符合職場不法侵害成立要件，並無處理不公情事。中油表示，將持續透過員工協助方案（EAP）與大林煉油廠特約職醫提供專業協助，以照顧申訴人身心健康，並持續給予工作輔導。

中油表示，今年6月9日及7月4日總公司工安處分別收到申訴人提出職場霸凌申訴案，均即時進行審查，並在同年6月18日及7月9日分別回復申訴人說明審查結果，不符公司「職場霸凌防治與申訴處理要點」受理要件，並告知申訴人仍需依煉製事業部現有相關規定進行申訴處理。

後續大林煉油廠在接獲申訴案後，在今年7月11日召開調查會議，調查程序皆請雙方當事人及關係人個別約談陳述意見，由調查委員（包括副廠長、工會代表、政風、人資及工安等）依據相關事證客觀、公正討論，並決議認定申訴內容不符合職場不法侵害成立要件。

針對申訴人認為被指派拔雜草工作讓其備感羞辱一節，中油說明，調查委員認定工場現場5S（整理、整頓、清潔、清掃及教養）是現場工作人員平時工作項目之一，且其部門主管請全體員工協助清除轄區內雜草，既非針對申訴人個人也非屬經常性要求。

中油表示，為強化人力資源發展及適才適所，各級工作人員均按公司人事相關規定進行工作輪調，大林煉油廠亦依規定協助申訴人進行多次職務調整及輔導，但經輔導訓練後評估，申訴人均有職務適任性問題，大林煉油廠人事部門仍持續協助申訴人媒合調整職務中。

至於員工年度考核，中油表示，各單位（處室）皆依據公司考核獎懲注意事項，由主管依據工作人員的工作表現、品德及勤惰等綜合評估，進行一年2次的考核。經查申訴人去年經2次工作考核測驗均不合格，且其主管綜合評估申訴人整體工作表現與該部門其他同仁比較，有相當程度的落差，因而評定申訴人該年度考核丙等（未滿70分），前述考核過程均符合相關規定。

中油表示，已責成大林煉油廠主管除持續關懷申訴人，並由該廠人事部門協助申訴人申請員工協助方案的專業諮詢服務，以及由大林煉油廠特約職醫提供必要的醫療協助。

