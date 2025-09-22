晴時多雲

日本新藥公司瑞格國際生技 選擇台灣掛牌原因曝光

2025/09/22 16:19

瑞格國際生技估計明年3月送件申請登錄興櫃，將成第一家在台灣掛牌交易的純日系生技公司。圖為瑞格營運長楊思聖。（記者陳永吉攝）瑞格國際生技估計明年3月送件申請登錄興櫃，將成第一家在台灣掛牌交易的純日系生技公司。圖為瑞格營運長楊思聖。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕總部設在台灣的日本新藥公司瑞格國際生技，進入台灣資本市場有新進展，該公司營運長楊思聖今日表示，瑞格在台灣已耕耘多年，旗下新藥也已於美國完成臨床二期試驗，近期將進行增資，引進新的台灣股東，規劃明年3月送件登錄興櫃，目標成為第一家在台灣掛牌交易的純日系生技公司。

日本持股8成的瑞格早在2019年就跟當時的輔導券商中信證券簽約，計畫進入台灣資本市場，但因疫情有所延宕，輔導券商目前也已換成華南永昌證券，楊思聖指出，日本生技股的估值比台灣低很多，台灣生技股大約是日本生技股估值的4、5倍，因此瑞格選擇進入台灣資本市場。

楊思聖表示，瑞格研發的免疫調節新藥RGI-2001，已於2023年底完成臨床二期試驗，相關研究成果並已先後於國際學術期刊及美國血液學會（ASH）年會發表，此次臨床2b期完整成果，正式刊登於全球血液學領域最具影響力的《Blood》期刊，象徵RGI-2001在醫藥科學與臨床開發上達成重大里程碑，為後續三期試驗奠定基礎。

楊思聖表示，RGI-2001是由日本研究機構技轉而來，主要是預防骨髓移植後的排斥反應GvHD，這是血癌患者在接受異體造血幹細胞移植後常見且致命的併發症。現行治療多依賴免疫抑制劑，雖能降低排斥反應，但同時帶來高感染與死亡風險。RGI-2001的創新之處，在於透過微脂體劑型傳輸，誘導調節型T細胞（Treg） 的活化與增生，在不全面壓制免疫系統的前提下，有效調控效應T細胞（Teff）的自體攻擊作用，達成預防排斥的效果，兼具安全性與療效。

RGI-2001已獲得美國FDA孤兒藥資格認定，目前瑞格國際已同步展開美國與歐洲三期臨床的籌備工作，預計明年中申請歐美臨床三期試驗，目標成為全球首個以免疫調節機制預防GvHD的創新藥物。

