融程電斬獲南亞海軍標案 強固版圖拚市佔最大

2025/09/22 16:16

融程電董事長呂谷清表示，受惠於軍工新案持續貢獻，全年業績預估成長至少15%。（記者方韋傑攝）融程電董事長呂谷清表示，受惠於軍工新案持續貢獻，全年業績預估成長至少15%。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠融程電（3416）董事長呂谷清表示，受惠於軍工新案持續貢獻，公司第三季營收可望創下同期新高，全年業績預估成長至少15%，目前訂單能見度已排至明年，整體營運狀況「都不錯」。後續軍工與強固筆電兩大業務將成為核心動能，公司在深耕歐美與南亞市場之下，仍有標案與專案正在洽談當中。

呂谷清指出，公司軍工業務需求明顯增加，尤其是歐洲北約市場，成長尤其快速；南亞方面，公司透過在地分公司供貨，由合作廠商轉售相關海軍，產品涵蓋船用顯示器、電腦與Switch設備，並攜手合作夥伴提供整套解決方案。台灣國防標案方面，受惠於政府擴大國防預算，未來三年將有不少案件持續進行。至於美國市場，因資訊敏感不便透露細節，但公司強調生意「狀況不錯」。

呂谷清觀察，公司軍工業務目前約占整體營收兩成出頭，若第四季再有標案落地，佔比可望進一步提升。公司將穩定保持多元化布局，旗下強固筆電業務也貢獻良多，目前營收比重將近7%、8%，數個大型專案洽談中，明年有望繼續提升，預估在壯大事業版圖之後，2027年可望成為市佔最大業者。

呂谷清談到，今年航太展當中，無人機成為最大焦點，吸引眾多國際客戶參與，融程電因此計畫明年擴大參展，將攜手合作夥伴共同展示。公司多年前已率先將產品標準化，領先業界多年，雖然競爭者日增，但融程電具備先行優勢，未來將持續透過合作深化市場布局。

