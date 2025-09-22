晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

颱風天上班要老闆出錢搭計程車? 須符合3大條件

2025/09/22 15:55

勞動部上週修訂《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》。（記者李靚慧攝）勞動部上週修訂《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部上週修訂《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》，讓外界印象最深刻的，就是雇主要幫勞工支付「計程車費」，但實務上，並非颱風天上班就可以要求雇主負擔車資，根據要點，必須符合3大要件，甚至必須事先在勞動契約、團體協約或工作規則中載明，才不會衍生爭議。

要老闆出錢搭計程車的第1項基本條件，就是要「發生天然災害」，這也是《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》的適用時機，所謂的「天然災害」，根據要點的定義，是指颱風、洪水、地震及其他經目的事業主管機關認定的天災。

其次，因上述的天然災害，勞工工作所在地的縣市首長必須宣布停班停課，或是居住地區、正常上（下）班必經地區宣布停止上班，根據《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》，勞工因此未能出勤，雇主都不能強迫勞工出勤或要求請事假特休假，甚至視為不得視為曠工、遲到。

第3、上述的勞工，原本可以不出勤，但如果雇主仍要求勞工出勤，如但勞工原本使用的通勤方式｢有困難」，而有搭乘計程車的必要，雇主應支付相關費用。勞動部說明，此目的是雇主為了確保勞工安全，提供的通勤協助，也可以是交通工具、交通津貼或其他的方式。

勞動部解釋，在實務上，除了醫療、交通、公用事業的勞工，或是保全、餐飲、超商、百貨業，雇主經常會因業務性質需要，要求勞工在颱風天上班，但原本勞工搭乘的大眾運輸停駛，或是原本騎機車上下班的勞工，因風雨過大無法騎乘機車，這時，雇主就要給予通勤協助，最方便的方式，就是勞工搭乘計程車，由雇主支付車資。

勞動部強調，此次新修訂的要點，目的在於提醒雇主，建立「防止勞工發生職災」的意識，當勞工必須在颱風天出勤，雇主不應讓勞工自行面對上下班途的中強風豪雨、路樹傾倒或大型掉落物等危及生命安全的風險，因為勞工在雇主的要求下出勤，若上下班途中發生災害受傷，雇主也要面對通勤職災的法定義務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財