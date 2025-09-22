颱風天上班要老闆出錢搭計程車? 須符合3大條件

勞動部上週修訂《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部上週修訂《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》，讓外界印象最深刻的，就是雇主要幫勞工支付「計程車費」，但實務上，並非颱風天上班就可以要求雇主負擔車資，根據要點，必須符合3大要件，甚至必須事先在勞動契約、團體協約或工作規則中載明，才不會衍生爭議。

要老闆出錢搭計程車的第1項基本條件，就是要「發生天然災害」，這也是《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》的適用時機，所謂的「天然災害」，根據要點的定義，是指颱風、洪水、地震及其他經目的事業主管機關認定的天災。

其次，因上述的天然災害，勞工工作所在地的縣市首長必須宣布停班停課，或是居住地區、正常上（下）班必經地區宣布停止上班，根據《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》，勞工因此未能出勤，雇主都不能強迫勞工出勤或要求請事假特休假，甚至視為不得視為曠工、遲到。

第3、上述的勞工，原本可以不出勤，但如果雇主仍要求勞工出勤，如但勞工原本使用的通勤方式｢有困難」，而有搭乘計程車的必要，雇主應支付相關費用。勞動部說明，此目的是雇主為了確保勞工安全，提供的通勤協助，也可以是交通工具、交通津貼或其他的方式。

勞動部解釋，在實務上，除了醫療、交通、公用事業的勞工，或是保全、餐飲、超商、百貨業，雇主經常會因業務性質需要，要求勞工在颱風天上班，但原本勞工搭乘的大眾運輸停駛，或是原本騎機車上下班的勞工，因風雨過大無法騎乘機車，這時，雇主就要給予通勤協助，最方便的方式，就是勞工搭乘計程車，由雇主支付車資。

勞動部強調，此次新修訂的要點，目的在於提醒雇主，建立「防止勞工發生職災」的意識，當勞工必須在颱風天出勤，雇主不應讓勞工自行面對上下班途的中強風豪雨、路樹傾倒或大型掉落物等危及生命安全的風險，因為勞工在雇主的要求下出勤，若上下班途中發生災害受傷，雇主也要面對通勤職災的法定義務。

