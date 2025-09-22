晴時多雲

德國國本動搖了 保時捷電動車鎩羽而歸 外媒曝「苦衷」

2025/09/22 16:25

豪華跑車製造商保時捷大幅調整電動車策略，放棄了推出豪華電動SUV的計劃。（彭博）豪華跑車製造商保時捷大幅調整電動車策略，放棄了推出豪華電動SUV的計劃。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕豪華跑車製造商保時捷大幅調整電動車策略，放棄了推出豪華電動SUV的計劃，轉而專注於內燃機和混合動力車型。彭博22日報導指出，這家標誌性的德國品牌放棄電動車策略，正在為德國汽車產業帶來衝擊。

報導稱，電動車需求低迷和成本上升，導致保時捷今年營業利潤下降18億歐元，保時捷及其母公司福斯汽車已大幅下調獲利預期。

保時捷自2022年IPO以來，就將擴大電動車產品組合視為一項重要策略。然而，高端電動車的消費者需求低於預期，全球經濟放緩和關稅也嚴重拖累了業績。

在中國，隨著本土企業比亞迪搶佔電動車市場，保時捷的地位有所削弱；而在美國，川普政府的關稅政策也為保時捷帶來了進一步的打擊。

汽車分析師馬蒂亞斯·施密特（Matthias Schmidt）評論道：「消費者不太看重豪華電動車」。他還補充道：「保時捷最終回歸了利潤豐厚的內燃機車型。」事實上，保時捷已經放棄了新款電動SUV的計劃，並宣布計劃將內燃機和混合動力汽車重新引入其產品線。

業績不佳導致公司股價大幅下跌。保時捷股價暴跌至被從德國主要股指DAX中剔除的程度，福斯汽車則警告稱，與保時捷相關的非現金損失約為30億歐元。福斯汽車也將今年的營業利潤率預期從先前的最高5%下調至2-3%。

保時捷宣布停止電動車型推出，並大幅下調2025年盈利預期後，股價週一暴跌4.1%。其母公司福斯汽車集團，及其最大股東保時捷控股公司開盤分別下跌3.9%和4.3%。

