Costco召回3000磅暢銷魚類產品 可能含有危及生命細菌

2025/09/22 15:03

由於擔心受到可能危及生命的細菌污染，美國Costco已緊急通知顧客，召回全國各地Costco商店出售超過3000磅暢銷魚類產品。（美聯社）由於擔心受到可能危及生命的細菌污染，美國Costco已緊急通知顧客，召回全國各地Costco商店出售超過3000磅暢銷魚類產品。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於擔心受到可能危及生命的細菌污染，美國Costco已緊急通知顧客，召回全國各地Costco商店出售的超過3000磅暢銷魚類產品。

華盛頓州肯特市的西部聯合魚類公司（Western United Fish Company）於週六（27日）發布召回令，將3314.7磅柯克蘭簽名牌金槍魚芥末波奇（Kirkland Signature Ahi Tuna Wasabi Poke）下架。該產品被召回的原因是包裝內的蔥可能感染了李斯特菌。

李斯特菌會引起發燒、頭痛、噁心、腹瀉和嘔吐等症狀，並可能導致兒童、老人和其他免疫系統受損的人嚴重感染。

召回通知中寫道： 此次召回源於我們接到蔥供應商的通知，稱2025年9月17日僅用於製作金槍魚芥末波奇的蔥被檢測出李斯特菌陽性。我們正繼續與蔥供應商合作，查明根本原因。

Costco敦促美國33個州的購物者對Kirkland Signature Ahi Tuna Wasabi Poke 採取預防措施。這款即食魚被召回，因為其中混入的蔥可能含有單核細胞增生李斯特菌。受影響的鮪魚採用透明塑膠翻蓋容器包裝，貼有Kirkland Signature品牌標籤，在倉庫的熟食區出售。
該產品的包裝日期為2025年9月18日，銷售截止日期為2025 年9月22日。

