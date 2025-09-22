晴時多雲

拍檔科技擴大智慧零售能量 攜手欣技強化全球影響力

2025/09/22 14:38

拍檔與欣技合攻智慧零售解決方案，提供跨國直客更多加值服務。（拍檔提供）拍檔與欣技合攻智慧零售解決方案，提供跨國直客更多加值服務。（拍檔提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕智慧零售供應商拍檔科技（3097）今天指出，為打造更高效與智能化的解決方案，攜手自動識別與資料擷取（AIDC）行動設備廠商欣技資訊（6160）達成策略合作，雙方將整合AI智慧零售科技、AIDC 技術及全球市場資源，聚焦智慧零售直客加值服務，目標展現彼此攜手拓展國際市場的決心。 

拍檔指出，雙方結盟後，合作重點將鎖定智慧便利商店、智慧超市與智慧餐飲等垂直行業應用。拍檔在AI賦能智慧門市方案具備優勢，欣技則憑藉 OCR 掃描技術（Pic ‘n FillTM）深耕市場。透過技術互補，將協助零售業者提升營運效率，並優化直客體驗。 

海外市場布局方面，雙方將以交叉銷售與資源整合推動「三贏模式」，提供跨國直客更多加值服務。欣技將協助拍檔拓展澳洲、泰國與印度等新興市場；在歐洲與英國市場，拍檔將憑藉既有生態圈優勢，協助欣技推進業務整合；於北美與日本市場，則透過後勤資源共享與合資合作，建立更具綜效的國際網絡。

雙方共同指出，未來將持續透過美國NRF、德國EuroShop 與台灣Computex等國際大型零售科技展會，聯合展示整體解決方案，展現團隊整合戰力，並進一步強化全球品牌影響力。

