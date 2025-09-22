缺貨缺很大！慧榮科技苟嘉章：記憶體明年價格一路上漲

苟嘉章表示，資料中心建設快速推進，技術進化帶動對高密度儲存的強勁需求。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕慧榮科技總經理苟嘉章指出，受惠於資料中心對高密度設計的需求，以及智慧型手機容量全面升級，明年全球儲存市場需求將大幅增長，但供應端卻難以跟上，因此「缺貨可能會缺很大」，預期整個2026年將持續缺貨並一路漲價。他形容，這波由基本面驅動的榮景，將是儲存產業前所未有的「黃金時代」。

苟嘉章表示，資料中心建設快速推進，技術進化帶動對高密度儲存的強勁需求；智慧型手機則出現容量結構性提升，iPhone 17已取消128GB，直接從256GB起跳，三星也可能跟進，小米、OPPO、VIVO等中系品牌亦有望推升需求。他指出，蘋果2TB手機雖售價高達新台幣7萬元以上，銷量有限，但已顯著帶動1TB與512GB出貨成長，與2025年相比，光是手機儲存需求就可能增加逾三成。

然而，目前NAND（快閃記憶體）供給端卻受限，苟嘉章分析，三星、海克力士、美光等大廠投入巨資於高頻寬記憶體（HBM），使NAND資本支出和設備投資有限，產能難以大幅提升。市場已出現代理商囤貨與重複下單現象，甚至引發價格提前醞釀上漲。他強調，「整個價格會一路一路往上，2026年應該都是缺貨。」同時不僅是NAND，硬碟（HDD）與固態硬碟（SSD）亦已跟進漲價，品牌廠Seagate、WD股價三個月翻倍，Intel SSD也啟動調漲，反映整體儲存供需吃緊。

苟嘉章指出，過去LPDDR4短缺時，市場曾出現「拆板貨」、回收舊手機零件充當新品的亂象，如今隨著Google、Meta、Microsoft、騰訊、字節跳動等大廠罕見親自下場，攜手NAND製造商洽談產能，小客戶恐被擠壓，即使有訂單也難以拿到貨，由此來看，客戶應提前做準備，以避免陷入斷貨風險。

展望未來，苟嘉章認為基本面需求強勁，將驅動儲存產業持續向上，但若發生如美中關係惡化或戰爭等外力，仍可能改變市場走向。不過，就現階段而言，他直言這確實是儲存產業「最好的時代」，機會與挑戰並存。

