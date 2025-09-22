晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

缺貨缺很大！慧榮科技苟嘉章：記憶體明年價格一路上漲

2025/09/22 14:08

苟嘉章表示，資料中心建設快速推進，技術進化帶動對高密度儲存的強勁需求。（路透檔案照）苟嘉章表示，資料中心建設快速推進，技術進化帶動對高密度儲存的強勁需求。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕慧榮科技總經理苟嘉章指出，受惠於資料中心對高密度設計的需求，以及智慧型手機容量全面升級，明年全球儲存市場需求將大幅增長，但供應端卻難以跟上，因此「缺貨可能會缺很大」，預期整個2026年將持續缺貨並一路漲價。他形容，這波由基本面驅動的榮景，將是儲存產業前所未有的「黃金時代」。

苟嘉章表示，資料中心建設快速推進，技術進化帶動對高密度儲存的強勁需求；智慧型手機則出現容量結構性提升，iPhone 17已取消128GB，直接從256GB起跳，三星也可能跟進，小米、OPPO、VIVO等中系品牌亦有望推升需求。他指出，蘋果2TB手機雖售價高達新台幣7萬元以上，銷量有限，但已顯著帶動1TB與512GB出貨成長，與2025年相比，光是手機儲存需求就可能增加逾三成。

然而，目前NAND（快閃記憶體）供給端卻受限，苟嘉章分析，三星、海克力士、美光等大廠投入巨資於高頻寬記憶體（HBM），使NAND資本支出和設備投資有限，產能難以大幅提升。市場已出現代理商囤貨與重複下單現象，甚至引發價格提前醞釀上漲。他強調，「整個價格會一路一路往上，2026年應該都是缺貨。」同時不僅是NAND，硬碟（HDD）與固態硬碟（SSD）亦已跟進漲價，品牌廠Seagate、WD股價三個月翻倍，Intel SSD也啟動調漲，反映整體儲存供需吃緊。

苟嘉章指出，過去LPDDR4短缺時，市場曾出現「拆板貨」、回收舊手機零件充當新品的亂象，如今隨著Google、Meta、Microsoft、騰訊、字節跳動等大廠罕見親自下場，攜手NAND製造商洽談產能，小客戶恐被擠壓，即使有訂單也難以拿到貨，由此來看，客戶應提前做準備，以避免陷入斷貨風險。

展望未來，苟嘉章認為基本面需求強勁，將驅動儲存產業持續向上，但若發生如美中關係惡化或戰爭等外力，仍可能改變市場走向。不過，就現階段而言，他直言這確實是儲存產業「最好的時代」，機會與挑戰並存。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財