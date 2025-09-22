台股再創歷史新高，投顧上修目標價至2萬6300點。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股今天牛氣沖天，盤中一度大漲逾300點，國內投顧機構看好今年底台股走勢。台新投顧表示，隨著經濟持續成長，企業獲利成長預估上升，台股本益比可上修，預計可提升至1.8倍標準差，約21倍本益比，將加權指數目標價上修至2萬6300點。

台股今天開高走高、盤中再創歷史新高，終場收在2萬5880.6，上漲302.23點，漲幅為1.18%。

台新投顧分析，當前台股有四大利多、兩大利空及兩項變數。首先，在利多方面，包括聯準會9月降息1碼、外資買盤有望延續；其次，台股8月營收表現仍佳，AI相關供應鏈營收動能優於整體；再者，2026年台股獲利預估維持成長、AI仍是主要貢獻；第四，台股評價處上行趨勢。

至於利空因素，包括台股創高，熱點個股表現卻弱於大盤；短線融資增速過快，籌碼趨凌亂。其他變數有「半導體關稅」、「景氣放緩」。

投顧機構指出，上週類股跌多漲少，資金多集中在電子族群；9月以來AI相關類股，仍是盤面焦點。根據統計，外資今年以來截至9月19日為止，累計淨賣超金額為378億元，若從目前趨勢來看，外資法人今年累計有望轉為淨買超，尤其，聯準會降息，將促使外資擴大回流。

其中，台股今年上市公司8月營收續傳佳績，AI相關類股維持雙位數成長；進入第三季，GB300開始出貨、第四季放量，2026年受惠ASIC伺服器比例也開始增加，全球 AI 伺服器總出貨量將持續擴張，預計將達約200-220萬台，年增約兩成，台灣在全球 AI 伺服器製造市場的市佔率高，可望持續受惠。

就資金面動向，7月以來融資增速加快，法人強調應留意短線籌碼凌亂、波動加大。包括融資餘額於4/28落底，最低餘額2081億元，至9/16為止，共增加577億元，當中379億元（占66%）是7月下旬後加權指數站穩23000關卡後新增的，期間大盤漲幅約9.9%，融資增幅約17%，融資於相對高檔快速增加，容易造成籌碼凌亂，波動加大，須留意多殺多的情況。

台新投顧指出，台股營收持續成長，AI族成長動能延續至下半年；技術面：指數續創新高，電子、金融帶動大盤維持多頭格局；籌碼面：外資9月買盤轉積極，寬鬆環境下，買盤可望延續；評價面：台灣供應鏈重要性提升，本益比處上行趨勢；消息面：持續關注半導體晶片關稅、輝達入股英特爾後續發展、總體經濟數據。

