台積電3奈米價漲2成 2奈米估「漲這麼多」將排隊等搶

2025/09/22 14:37

高通和聯發科為利用台積電3奈米「N3P」製程，不得不支付更高的價格。（示意圖，歐新社）高通和聯發科為利用台積電3奈米「N3P」製程，不得不支付更高的價格。（示意圖，歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕IC設計大廠高通和聯發科本周將分別正式發布驍龍Snapdragon 8 Elite Gen 5和最新的旗艦晶片天璣9500，皆採用台積電最新N3P製程，售價也將比前代高出不少，外媒報導，顯然台積電並未提供折扣給高通和聯發科，這兩家IC設計製造商已向台積電支付高達16至24%的代工費用。

wccftech報導指出，高通和聯發科為利用台積電3奈米「N3P」製程，不得不支付更高的價格。聯發科支付的價格顯然高出24%，而高通支付高於16%漲幅的代工費。不過，報導中沒有任何地方提及這筆增加的金額是否與前代產品進行比較。

由於支付給台積電的費用增加高達24%，高通和聯發科預計將向其合作夥伴收取更高的費用，這可能會迫使這些公司提高其旗艦產品的價格。

此外，然而，業內人士表示，3奈米「N3P」晶圓的價格比3奈米「N3E」製程上漲了20%，這意味著蘋果也可能需要向台積電支付差價。雖然考慮到蘋果只在其設備中使用A19和A19 Pro，因此在一定程度上不會受到這些價格上漲的影響，但蘋果的智慧手機競爭對手將不得不承受不同的結果。

蘋果最新iPhone 17系列近日正式發售，A19晶片採用的是台積電最新3奈米N3P製程，下一代A20預計採用2奈米製程。另一份報告指出，台積電的2奈米晶圓價格預計上漲50%，即便如此，高通和聯發科也不太可能獲得充足的出貨量，因為此前有報導稱蘋果已經獲得了超過一半的初始產能。

