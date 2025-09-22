晴時多雲

宣德組裝業務動能提升 美系客戶新機熱銷追單

2025/09/22 13:55

宣德TWS耳機大客戶蘋果今秋推出的Airpods Pro 2傳出熱銷，帶動供應鏈成長。（路透檔案照）宣德TWS耳機大客戶蘋果今秋推出的Airpods Pro 2傳出熱銷，帶動供應鏈成長。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器及機構件供應商宣德科技（5457）今天指出，受惠於美系客戶最新一代智慧型手機與TWS（真正無線立體聲）新耳機自開放預購以來，市場反應熱烈，首週銷售即呈現供不應求的情況，因此，公司提供的連接器及部分機構件，已接獲客戶要求擴大生產能量。

宣德表示，隨著美系客戶新機需求持續攀升，公司位於中國昆山的工廠貢獻表現亮眼，預估該廠營收兩位數成長可期。展望第四季及明年上半年，美系客戶還將陸續推出一系列新產品，包括筆電、新款耳機高階版，預期將進一步挹注集團營運動能。 

除了美系客戶供應鏈穩定挹注之外，宣德也在其他歐美客戶持續取得突破，涵蓋聲學、工控及支付設備等領域，已成功爭取到多個新專案。目前組裝業務佔25%營收，管理層看好明年將有機會超過50%的成長空間，將使營收結構將更趨多元。 

為了與歐美客戶群建立更緊密的合作關係並推動前端研發，宣德日前宣布將成立美國子公司，以利未來在地化量產的規劃與執行。管理層認為，此舉將有助於進一步拓展智慧穿戴、車用電子、工業控制、安防設備及遊戲產業等多元應用市場，滿足國際客戶日益增長的需求。

