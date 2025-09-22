菲律賓印象片邀「亞洲鳳凰」獻唱 罕見眼鏡猴、國鳥食猴鵰現蹤

作為菲律賓國寶，眼鏡猴印在菲律賓法定貨幣「披索」的200元鈔票上。（圖取自菲律賓官方印象片）

〔記者廖家寧／馬尼拉報導〕菲律賓大力推動國際行銷觀光旅遊，拍攝菲律賓官方印象片「LOVE THE PHILIPPINES」（https://www.youtube.com/watch?v=KlOIqPZ2S1s），邀請被譽為「亞洲鳳凰」、「菲律賓瑪麗亞凱莉」的菲律賓籍女歌手Morissette獻唱，向世界推廣千島之國的歷史人文瑰寶與熱帶雨林海島的壯麗自然景觀，罕見物種包括菲律賓國寶眼鏡猴、菲律賓國鳥菲律賓鷹也現蹤。

形象片引領觀眾在短短約5分鐘縱覽千島之國的自然景觀，橫跨峽谷、火山湖、雨林、珊瑚礁生態，以及宿霧知名景點「巧克力山丘」、世界最大梯田「巴拿威梯田」、圖巴塔哈群礁（Tubbataha Reef）等，並在古王城區噴水池、麥哲倫十字架（Magellan's Cross）、菲律賓南部的粉紅清真寺（Dimaukom Mosque）及各族原住民舞蹈、傳統編織與陶藝等文化瑰寶之間跳轉畫面。

請繼續往下閱讀...

菲律賓雨林生態系物種豐富，其中，菲律賓國鳥菲律賓鷹（Philippine Eagle）又稱食猴鷹、食猿鵰，是世界上體型最大的猛禽，翼展可達2公尺，但目前僅存不到900隻成鳥，是「極度瀕臨絕種」的物種。菲律賓鷹棲息在菲律賓島嶼上，是頂級的森林掠食者，然而菲律賓大多數森林在17世紀起就因人為開發砍伐而流失，也威脅到菲律賓鷹的狩獵與築巢。

菲律賓國寶還有世界上體型最小的靈長類「眼鏡猴」，身長約10至15公分，現僅存約千餘隻，作為菲律賓國寶，眼鏡猴印在菲律賓法定貨幣「披索」的200元鈔票上。

《新聞小辭典》：Dimaukom Mosque是較罕為人知的粉紅清真寺，有別於馬來西亞布城的粉紅清真寺（又稱水上清真寺）是以玫瑰色大理石建造，Dimaukom Mosque外觀是鮮豔的桃紅色。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法