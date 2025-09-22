電子票證更聰明 一卡通票卡升級PLUS 手機即可加值

一卡通推出PLUS卡，iPASS MONEY APP也新增票卡加值功能，讓手機成為行動加值機。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕用戶近710萬的iPASS MONEY，為明年1月起正式與LINE Pay終止合作，積極擴增iPASS MONEY APP的功能，今（22）日宣布新增一卡通儲值卡手機靠卡加值，即日起推出功能升級的「一卡通PLUS卡」，只要透過一卡通 iPASS MONEY APP「票卡感應機」的「票卡加值」功能，使用手機就可輕鬆為PLUS卡加值。

目前一卡通儲值卡發行量達5300萬張，是僅次於悠遊卡的電子票證業者，悠遊卡先前已推出smart卡，全台各級學校的學生證、敬老卡都使用新晶片，在手機上即可使用Easy Wallet App儲值，今年也可以透過手機App領取北市敬老金。

一卡通不落人後，也推出升級版一卡通PLUS卡，一卡通指出，全台近710萬電支用戶中，已有250萬下載 iPASS MONEY APP，透過App提供整合一卡通儲值卡及iPASS MONEY電支的雙服務。

iPASS MONEY用戶只要使用手機號碼及密碼，即可輕鬆一鍵登入APP，除了電支服務功能外，也進一步整合包含記名卡的交易查詢、TPASS月票購買及靠卡等儲值卡服務，而票卡加值功能，則是儲值卡用戶最期待上線的功能。

用戶登入「一卡通iPASS MONEY」 APP後，點選首頁「票卡感應機」進入內頁，選擇「票卡加值」功能後，將一卡通PLUS票卡（票卡背面有PLUS字樣），緊靠手機NFC感應區，即可將iPASS MONEY錢包中的儲值金，直接加值至票卡中，不受時間、地點及金額的限制，用手機就可完成加值。

一卡通指出，APP的「票卡感應機」功能不僅可以查詢票卡餘額及近期交易紀錄，還可以購買南高屏TPASS月票，也能領取TPASS 2.0的常客優惠回饋金。未來新發行的空卡、造型卡，均為有PLUS字樣的升級版，因應PLUS功能增加，空卡每張售價略增為120元。

