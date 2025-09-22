晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

電子票證更聰明 一卡通票卡升級PLUS 手機即可加值

2025/09/22 13:39

一卡通推出PLUS卡，iPASS MONEY APP也新增票卡加值功能，讓手機成為行動加值機。（業者提供）一卡通推出PLUS卡，iPASS MONEY APP也新增票卡加值功能，讓手機成為行動加值機。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕用戶近710萬的iPASS MONEY，為明年1月起正式與LINE Pay終止合作，積極擴增iPASS MONEY APP的功能，今（22）日宣布新增一卡通儲值卡手機靠卡加值，即日起推出功能升級的「一卡通PLUS卡」，只要透過一卡通 iPASS MONEY APP「票卡感應機」的「票卡加值」功能，使用手機就可輕鬆為PLUS卡加值。

目前一卡通儲值卡發行量達5300萬張，是僅次於悠遊卡的電子票證業者，悠遊卡先前已推出smart卡，全台各級學校的學生證、敬老卡都使用新晶片，在手機上即可使用Easy Wallet App儲值，今年也可以透過手機App領取北市敬老金。

一卡通不落人後，也推出升級版一卡通PLUS卡，一卡通指出，全台近710萬電支用戶中，已有250萬下載 iPASS MONEY APP，透過App提供整合一卡通儲值卡及iPASS MONEY電支的雙服務。

iPASS MONEY用戶只要使用手機號碼及密碼，即可輕鬆一鍵登入APP，除了電支服務功能外，也進一步整合包含記名卡的交易查詢、TPASS月票購買及靠卡等儲值卡服務，而票卡加值功能，則是儲值卡用戶最期待上線的功能。

用戶登入「一卡通iPASS MONEY」 APP後，點選首頁「票卡感應機」進入內頁，選擇「票卡加值」功能後，將一卡通PLUS票卡（票卡背面有PLUS字樣），緊靠手機NFC感應區，即可將iPASS MONEY錢包中的儲值金，直接加值至票卡中，不受時間、地點及金額的限制，用手機就可完成加值。

一卡通指出，APP的「票卡感應機」功能不僅可以查詢票卡餘額及近期交易紀錄，還可以購買南高屏TPASS月票，也能領取TPASS 2.0的常客優惠回饋金。未來新發行的空卡、造型卡，均為有PLUS字樣的升級版，因應PLUS功能增加，空卡每張售價略增為120元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財