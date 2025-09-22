外媒看好台積電將重新定義半導體 「無可取代」理由曝

《The Motley Fool》報導看好台積電將在2030年重新定義人工智慧產業。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國投資媒體《The Motley Fool》報導，半導體產業在人工智慧 （AI） 技術的發展中發揮關鍵作用，而不同類型的晶片正在處理各種應用中的AI工作，然而，全球的龍頭晶片生產大多由台積電負責，報導看好台積電很有可能在2030年重新定義人工智慧產業。

報導指出，不同類型的晶片正處理不同AI工作負載，包括中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）以及專門的應用特定積體電路（ASIC）。設計這些晶片的公司，如輝達（NVIDIA│）、AMD和博通（Broadcom），近年來成長迅速。然而，值得注意的是，上述公司都是「無廠半導體」，僅設計晶片，不自行製造，製造部分則交由代工夥伴台積電（TSMC）負責。台積電作為全球最大的晶圓代工廠，在AI技術普及中扮演了先鋒角色。

報導提及，台積電的先進製程在AI擴展中發揮關鍵作用。台積電的晶圓廠使用不同製程生產晶片。先進製程能將更多電晶體塞入單顆晶片，因此在提升運算效能的同時，也能降低能耗。因此，台積電的先進製程使晶片設計公司能夠訓練更大模型，並在資料中心更有效地運行AI推理應用。隨著AI模型效率提升、同時資料中心能耗成為關注焦點，對台積電先進晶片的需求只會增加。這也是台積電能持續擴大全球代工市場占有率的原因。

台積電更先進製程即將到來。台積電的3奈米製程已被蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）等晶片設計公司廣泛採用。預計今年開始，台積電將量產2奈米製程晶片，電晶體密度較3奈米提升15%，可降低25%至30%的能耗、提升10%至15%的效能。台積電並未止步於此，管理層預計2026年可進入1.6奈米製程，2028年則推進至1.4奈米。

更進一步，台積電目標在2030年達成1奈米製程，讓客戶未來能製造更高效能、低能耗的晶片。這將幫助台積電長期擴大全球代工市占率，為公司未來成長奠定基礎。

市場共識預測，台積電可持續保持健康成長。假設公司在2029年與2030年每年盈餘增長20%，每股盈餘將從2028年的13.46美元升至2030年的19.38美元。以納斯達克100指數前瞻本益比26計算，股價可能達511美元，5年內上漲約 92%。

目前台積電股價僅交易在22倍前瞻本益比，估值具吸引力。考慮到未來五年台積電將推出更先進晶片並重新定義產業，帶來超預期盈餘成長，其股價潛力值得投資者關注。

