LTN經濟通》一堆LV包裝盒 害總理倉皇下台

尼泊爾近期爆發20多年來最嚴重的政治與社會危機。（法新社）

社群禁令 引發大規模暴動

〔財經頻道／綜合報導〕尼泊爾近期爆發20多年來最嚴重的政治與社會危機，最初的集會是由尼泊爾政府對主要社群平台的禁令所點燃，但逐漸演變成對於長期以來腐敗政客的示威。抗議行動在短短幾日席捲尼泊爾全國，造成超過70人死亡、逾2000人受傷，並迫使總理奧利（KP Sharma Oli）下台。

尼泊爾政府在月初宣佈，由於臉書（Facebook）、X和YouTube等社群平台未能向當局註冊，政府已禁止這些平台運作，因此，這些平台自9月4日起被禁止在尼泊爾境內運作。社群媒體是大多數尼泊爾年輕人互相交流和獲取資訊的方式，許多人認為禁令是這個不受歡迎的政府所採取過於激進的行為，特權菁英為了自己的榮華富貴可以犧牲廣大民眾的權益。

年輕人因此走上街頭，當抗議行動在9月8日演變成暴力事件後，警方動用了催淚瓦斯、水槍、橡膠彈，最後甚至動用實彈，造成多人死傷。儘管尼泊爾當局在9日凌晨撤銷社群禁令，但示威已迅速蔓延。這波怒火大多針對尼泊爾政商名流及其後代，首都加德滿都政府大樓、警察局和多處權貴的住宅被縱火焚燒，尼泊爾前總理坎乃爾（Jhalanath Khanal）的妻子基特拉卡爾（Rajyalaxmi Chitrakar）也在這波事件中葬身火海。

尼泊爾的示威活動被稱為「Z世代」的革命，Z世代通常指的是1997年至2012年之間出生的人，這些年輕人走上街頭，其中一些人穿著校服，抗議他們眼中高齡化、腐敗的政治菁英。

這波怒火大多針對尼泊爾政商名流及其後代，首都加德滿都政府大樓、警察局和多處權貴的住宅被縱火。（法新社）

「裙帶孩子」奢華生活 引基層不滿

尼泊爾大規模的示威行動，導火線之一是政客過度奢華的生活引起大眾不滿，在社群禁令頒布前幾週，Instagram和TikTok等平台上流傳著一些被標上#NepoKid（裙帶孩子）、#NepoBabies（裙帶寶寶）等標籤的貼文，在多個影片和照片中可以看到政客子女享受的昂貴名車、名牌包包和奢華假期。

24歲的法學院學生沙阿（Anjali Shah）表示，這場示威運動的起點是社群媒體上的一波熱潮，即揭露「裙帶孩子」，這些政客的子女過著奢華的生活，並在自己的社群炫耀，而其他民眾卻在這樣極度腐敗的國家裡苦苦掙扎，沒有安全的飲用水、沒有工作、沒有機會。

Instagram上的一篇貼文可以看到尼泊爾一些政客的兒女正在喝香檳，文中直言「老百姓連鹽都沒有，你們卻要用金盤、銀盤吃飯」。

其中最受到討論的案例是尼泊爾政客塔帕（Bindu Kumar Thapa）的兒子薩加特．塔帕（Saugat Thapa）。薩加特發佈在Instagram的照片可以看到，他站在用路易威登（Louis Vuitton）、卡地亞（Cartier）等名牌的盒子堆成的聖誕樹旁，據稱這些奢侈品的要價上百萬尼泊爾盧比。

尼泊爾大規模的示威行動，導火線之一是政客第二代過度奢華的生活引起大眾不滿。（圖擷自薩加特Instagram＠sgtthp）

尼泊爾有20%人口生活在貧困

尼泊爾權貴家庭奢華的生活畫面令人震驚，根據國際透明組織（Transparency International）發佈的年度腐敗指數，尼泊爾在180個國家當中排在第107名。

世界銀行（World Bank）數據顯示，尼泊爾人均年收入為1400美元（約新台幣4.2萬元），與所有南亞鄰國相比只贏過阿富汗。根據世銀數據，尼泊爾全國3000萬人口，有超過20％的人生活在貧困之中，最新官方數據更進一步預估青年失業率為22％。

示威領袖指出，尼泊爾菁英階層壟斷權力，以謀取自身利益。世銀數據顯示，尼泊爾最富裕的10％人口，總收入是最貧窮40％人口的3倍多。尼泊爾經濟嚴重依賴旅遊業以及那些赴海外工作的尼泊爾人匯款，根據預估，尼泊爾約有14％的人口在海外工作。

尼泊爾的人口平均年齡為25歲，遠低於亞洲的32歲平均年齡，全國約56％人口年齡在30歲以下。這也導致長期執掌政府的資深政客，以及那些被剝奪權力的年輕人之間的衝突不斷升溫。這些青年擁有雄心壯志，卻面臨高失業率的問題，使得年輕人對於一成不變的政治和等不到機會的情況感到厭煩。

沙阿表示，大家來到這裡只是為了「反抗貪腐」，他們可以封鎖網路，但民眾仍然可以走上街頭抗議政府，要求知道所有稅款都花到哪裡去了，為什麼他們拿著公務員的薪水過著奢華的生活，人民卻在苦苦掙扎。

尼泊爾的示威活動被稱為「Z世代」的革命。（法新社）

示威造成尼泊爾損失台幣近7000億元

尼泊爾在2006年發起「人民運動」是該國重要的民主化運動，這次的行動推翻了尼泊爾長達239年的君主專制。儘管走向共和後，當局承諾要建立一個全新的尼泊爾，但從那之後，尼泊爾經歷了十幾屆政府，這個飽受內戰摧殘的國家卻始終未走向穩定，許多政治人物持續緊抓政權，包括4度出任總理的奧利，這也讓親眼目睹改革希望被老一輩粉碎的年輕人挫折感不斷增加。

在政局持續動盪不安的情況下，社群成為許多尼泊爾年輕人宣洩情緒的出口，社群禁令頒布後的憤怒，也因此演變成這場致命的示威活動。亞洲基金會（Asia Foundation）在2022年的一項調查顯示，貪腐和高物價是尼泊爾最大的問題，民眾對於政黨和聯邦政府的信任度分別是44％和56％。

這場示威對於本來就脆弱的尼泊爾經濟也帶來一記重擊，損失預估高達3兆尼泊爾盧比（約新台幣6969.61億元），約佔尼泊爾GDP的一半。抗議導致近1萬名尼泊爾人一夜失業，重要的旅遊業面臨250億尼泊爾盧比（約新台幣58.08億元）的損失，汽車經銷商則損失約150億尼泊爾盧比（約新台幣34.87億元）

