辭掉朝九晚五工作！31歲女「靠兼職」收入狂飆3倍 年賺665萬

〔財經頻道／綜合報導〕在職場疲憊不堪時，你會選擇繼續忍耐，還是勇敢轉身？1名新加坡女子Rachael De Foe在2019年毅然辭去朝九晚五的公關工作，當時沒有任何後路計畫。她沒想到，這個看似冒險的選擇，竟讓她收入翻3倍，如今年收高達22萬美元（約新台幣665萬元），比起過去受雇時的5.6萬美元（約新台幣169萬元）大幅提升。

《CNBC》報導，31歲的De Foe曾任職於大型公關代理商與小型公司，但長期陷入「無止境的循環」，客戶越多就得擴張團隊，團隊越大又必須再找新客戶，永遠沒有平衡。她坦言多次因壓力過大而倦怠，最終決定離開，她說「有一天，我意識到自己無法想像自己站在老闆的立場，那不是我想要的生活，所以決定辭職。」

然而，正當De Foe思索下一步時，2020年疫情爆發，許多企業縮編公關與人資部門，反而為她創造了新機會。許多創業者與創投主動找上門，請她解決聲譽危機。最初只是零星接案，後來她「兼職」擔任各企業的「外聘公關總監」。

與自由接案不同，她的工作深入企業，往往負責策略規劃，卻不必全職受雇，能同時為多家公司服務。De Foe平均同時與3至5家公司合作，她說「我對多位CEO負責，但我同時是自己的CEO。」這種模式不僅讓她擺脫了過往職場的倦怠感，也讓收入大幅提升。

過去5年她已累積賺進逾140萬新幣（約新台幣3284萬元）。她直言「我再也不會只為一個老闆打工。現在我快樂多了，也更有成就感，終於能允許自己追逐真正想要的東西。」

近年來，越來越多曾任企業高層的人才選擇轉向兼職外聘工作。專家指出，這種模式特別適合服務業或顧問類專業，因為「人就是最大的服務價值」。在高齡化與數位化的浪潮下，「一個老闆、一份工作」的傳統模式，正逐漸被顛覆。

