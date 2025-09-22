晴時多雲

182萬年薪全給妻管！57歲男退休前問養老金多少 答案讓他崩潰

2025/09/22 19:13

日媒以真實案例，揭示讓配偶「獨掌錢包」潛藏著巨大風險。（示意圖，彭博）日媒以真實案例，揭示讓配偶「獨掌錢包」潛藏著巨大風險。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多人習慣將家庭財務長期交由配偶打理，認為對方會安排妥當，但在完全不清楚家中實際收支狀況的情況下步入退休，這樣的例子其實並不少見。日本一名57歲上班族，年收約900萬日圓（約新台幣182萬元），結婚30年來將家計全權交由全職主婦的妻子管理，自己僅領取每月5萬日圓（約新台幣1萬元）的零用錢。然而，隨著孩子成家立業，他退休前終於首次要求檢視家庭財務狀況，卻驚見存摺餘額僅剩200萬日圓（約新台幣40萬元），與他心中預期的「安全養老金」差距甚遠，瞬間陷入崩潰。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，57歲的三郎（化名）長年依循昭和時代的家庭模式「男人賺錢、女人管錢」。結婚30年來，他將薪水直接交由妻子留美（59歲，化名）處理，自己僅獲得5萬日圓零用錢度日。由於深信「女性較擅長理財」，三郎多年來對家計狀況毫不過問。

直到最近，為了規劃退休生活，三郎第一次提出想看「家計現況」，妻子於是將存摺與證券資料攤放在桌上。結果發現，除去未來可能領取的退休金，家庭資產幾乎僅剩200萬日圓存款，幾乎沒有可稱為「養老資金」的存款。更讓人沮喪的是，過去投入的儲蓄型保險報酬率偏低。

看到這一幕，三郎頓時崩潰，夫妻間爆發爭執，妻子憤怒表示「我一直努力節省、想辦法支撐家計！可你從來沒想過要了解家裡的錢！」三郎則只能沉默，承認自己長年對金錢過於漠視。

專家指出，類似三郎夫妻的案例在日本並不少見。傳統的「妻子獨掌錢包」模式，隨著物價上升、金融環境劇變，已潛藏巨大風險。一旦家計黑箱化，夫妻難以及時調整策略，甚至可能導致養老資金嚴重不足。

專家建議應設立共同帳戶，所有收入與家庭支出透明化；每人保留自由資金，避免衝突；妥善規劃退休金用途，並尋求專業協助；每季召開 「家計會議」，讓夫妻定期檢視資產狀況。專家強調，夫妻應視自己為「家庭的共同經營者」，唯有共同管理與提升金融素養，才能確保安穩而富足的退休生活。

