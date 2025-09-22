前董事籲英特爾私有化求生 網友：可找馬斯克幫忙

4名英特爾前董事聯名呼籲，川普政府應該將英特爾私有化，以便與台積電競爭。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾（Intel）接連獲得美國政府與AI龍頭輝達（NVIDIA）的投資挹注，為公司重振之路注入強心針。英特爾4名前董事近日聯名呼籲，川普政府應該將英特爾私有化，同時分拆晶圓代工及IC設計，以便與台積電（2330）競爭。消息一出，引發PPT網友熱議，有網友譏諷英特爾前董事搞爛了還在出意見，還有網友建議英特爾可以找科技富豪馬斯克（Elon Musk），稱後者是私有化、分拆專家。

綜合媒體報導，英特爾4名前董事會成員白茜芙（Charlene Barshefsky，前美國貿易代表）、亨特（Reed Hundt，前聯邦通信委員會主席）、普拉默（James Plummer，史丹佛大學院長）與尤菲（David Yoffie，英特爾前董事長、哈佛商學院教授）近日在《財星（Fortune）》專欄，對英特爾的未來表達立場。

請繼續往下閱讀...

他們稱，英特爾有了美國政府和輝達2個新的大股東，為公司復甦帶來新希望，認為下一步，美國政府應推動英特爾私有化。

前董事們認為，一家私有化的英特爾可以分拆，擺脫那些已不再合理的組合。新的公司之一應專注於為全球企業代工，其目標是達到或超越目前只有台積電能提供的水準，另一家公司則應專注於晶片設計。最終，英特爾還應出售其在自駕公司Mobileye的控股權，以及公司的創投部門。

前董事們直言，當英特爾在設計和製造領域都處於全球領先地位時，其垂直整合的商業模式賦予英特爾巨大的市場力量，「但那已經是過去式了，試圖像英特爾近幾任執行長那樣重現這種局面注定會失敗」。

前董事們建議，美國政府應該在美國領先的IC設計公司財團支持下，全面收購英特爾的公開股份，並點名輝達、微軟、蘋果、亞馬遜、高通、博通和Google等全球最優秀、最大的產品設計公司的某種組合，可以輕鬆承擔這項收購。

前董事們強調，若能將英特爾剝離成一間專注代工的公司，對川普政府來說將是一個巨大的勝利，更是對高度依賴台積電的美國設計公司重大利多。

上述報導一出，引發PTT網友熱議，有網友表示，「私有化在美國很常見的 不是壞事」、「確實該拆分了 本家保留ic設計就好…」，但也有網友不看好，稱「美國玩不起高勞力密集，台積沒日沒夜的精進你怎麼追？」、「都拆分了那不就跟GF一樣，有GF這專業代工的還需要」、「重點就不是有沒有錢的問題啊，只是遲早燒光，政策面就是完全錯誤」、「看來英特爾收了不少亂七八糟的董事」、「前董事搞爛了還在出意見」。

還有網友建議英特爾，若真要執行可以找馬斯克，稱「買下， 私有化，分拆！這應該找馬斯克，他是專家！」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法