好市多可頌控必看！「1招」賞味期延長3個月

〔財經頻道／綜合報導〕可頌控必看，好市多（Costco）烘焙區向來是會員們最愛逛的角落之一，琳瑯滿目的麵包與價格親民的甜點，吸引不少消費者，而人氣商品「奶油可頌」更是熱銷代表，然而1盒12個大包裝，對消費者來說，最大的煩惱，就是如何在變硬前吃完，對此，美食專家表示，其實延長賞味期的方法很簡單，只要在買回後，立即冷凍保存，即可保持最佳新鮮度，不過，建議最好在3個月內食用完畢。

外媒報導，根據美食資訊平台Food Republic專家指出，消費者在購買好市多可頌後，除了當天要享用的，其餘的應立即進行冷凍，如此，才能保持最佳新鮮度。

至於保存方式包括，首先先用保鮮膜逐一包裹，再以鋁箔紙封緊，最後放入可冷凍密封袋或密封容器中，並盡量排出空氣。

另可選擇將可頌對半切開再冷凍，方便後續食用，建議冷凍期限為3個月內，並標註日期避免遺忘。

而冷凍可頌要如何處理，才能恢復到最佳口感呢？專家表示，理想做法是前１晚放進冰箱冷藏解凍；若忘記，也可放在室溫下自然回溫；若趕時間時，微波加熱數秒亦可，但要避免過熱。退冰後，將可頌放入烤箱或烤麵包機，以華氏350度（約攝氏177度）加熱至金黃酥脆。

另外，若想避免冷凍後變形，可先將可頌放在烤盤上冷凍30分鐘，再裝袋或入盒。已經烤過的可頌若需再次冷凍，務必待完全冷卻，以免受潮變軟。

