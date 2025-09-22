晴時多雲

國泰金調查：台股樂觀指數上揚 買房意願微升

2025/09/22 11:11

國泰金控今公布9月國民經濟信心調查。（圖由國泰金控提供）國泰金控今公布9月國民經濟信心調查。（圖由國泰金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰金控今公布9月國民經濟信心調查，結果顯示民眾對於今年經濟成長率的平均預期值3.19%，低於主計總處最新預估值4.45%。

國泰金指出，本月調查結果顯示，景氣現況樂觀指數上揚至-34.4，展望樂觀指數亦同步走升至-32.0。大額消費意願指數提高至-0.9，耐久財消費意願指數則微幅走弱至-19.7。買房意願微幅上升至-48.7，賣房意願指數反而走低至-36.3。

主計總處於2025年8月15日預估台灣2025年經濟成長率4.45%，通貨膨脹率1.76%。

但國泰金本月調查結果顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值上揚至3.19%，有60%的民眾認為2025年經濟成長率會高於3%；而民眾對於2025年平均通膨預期值持平在2.25%，有59%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。

國泰金表示，相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長預估仍比較保守，對於通膨預期則相對較高。

隨著近期全球貿易政策不確定性下降，加上主要央行寬鬆預期升溫，國際股市震盪走高。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚至6.2，風險偏好指數亦走高至8.3。

